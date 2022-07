Lalandiatur: Nu fniser hun ikke mere

Det nye lalandia ved Søndervig har skabt voldsom debat for sit udseende. Men hvordan er det at holde ferie i det?

- Det er vist kun besserwisser-københavnerne, der har set ned på, at man tager i et feriecenter som Lalandia.

- Ude hos os i provinsen er det set som en fed måde og slappe af i et par dage uden det koster en halv bondegård.

Weekend på den allerbedste måde

Sådan skriver Martin S. i en kommentar på Politikens Facebook-profil om det nye - og ret omdiskuterede - Lalandia i Søndervig ved Vesterhavet.

Nyt Lalandia: Det er for sent

Politiken har nemlig sendt en lille familie afsted for at prøve det, statens rådgiver Akademiraadet (i København) har brugt som skræmmeeksempel for turisme-projekter i provinsen.

Vi fnes - det går vi ikke mere

Og avisen udsendte skriver da også, at hun tidligere har fniset af folk, der drog af sted mod Lalandias børnebassiner. Men nu fniser hun ikke mere:

- Vandlandet er indbydende, opholdsområdet i aktivitetscenteret er stort, men velindrettet med trampoliner, Las Vegas Land, restauranter og cafeer, og kaffen fra Espressohouse, der ligger midt i det hele, fejler ikke det mindste.

- Feriehusene er fine, og troldtektpladerne i loftet søger for en god akustik – en af de der små vigtige detaljer, man virkelig værdsætter med små børn, skriver barnemoderen under overskriften 'Engang fnes vi af dem, der tog i Lalandia, det gør vi ikke mere'. Hun ender endda med at konkludere, at 'Lalandia faktisk (er) et værdigt bud på en måde at få en weekend til at gå på den allerbedste måde'.

Gnaver hellere end arm af

- Skrigende børn og pomfritter.

- Det er mig nu, skriver Maria K. i en anden kommentar, mens Matilde F. - som har erfaring - er ret så kritisk:

- Jeg vil altså stadig hellere gnave min venstre arm af ved albueleddet uden bedøvelse, end at tage i Lalandia.

- Jeg har været der - 2 gange - og det var lige forfærdeligt og stressende begge gange.

- Husene fejler dog ikke noget - de er fine, skriver Matilde, men hvad med dig?