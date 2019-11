Lamme Finn raser over terrasse-rygere på Frederiksberg

Lederen synes det er en fin løsning, at rygerne står uden for, men Finn - der har KOL - vil have det stoppet. Hvad synes du?

- Hej

- Vi beboere tvinges til at være passive rygere på Flintholm plejecenter på Frederiksberg

- Ja, ledelsen med forstanderen i spidsen trækker alt ned over hovedet på os.

Sådan indleder Finn J, der er 67 år og lammet i hele venstre side, et brev til nationen! om de rygende beboere i Flintholm Plejeboliger på Frederiksberg, der er begyndt at bruge fællesterrassen, når de nyder deres tobak.

Se også: Finn klager over dessert-tvang: Vil hellere have bajer og ugeblad

Se også: Kræver undskyldning: Lamme Finn vil ikke finde sig i ståpik-anklage

Du kender muligvis Finn fra hans tidligere breve om personalet og maden, men nu vil han altså gerne have fokus på den måde stedets rygeregler bliver håndhævet på.



Sådan står der på side 11 i velkomstpjecen til beboere og pårørerende på Flintholm Plejeboliger

Hans brev - som lederen på plejecentret kommenterer nedenfor - fortsætter derfor således

- Det handler om rygning på fællesarealet ’terrassen’, som ellers er for alle beboere.

- Min lejlighed støder op til den, og jeg har fået konstateret KOL.

- Læser man i reglerne, så står der at man kan ryge i sin egen lejlighed – ligesom man kan drikke alohol i sin egen lejlighed.

- Hjælp, skriver Finn, men i det svar nationen! har fået fra Peter, der er leder, er der ikke meget hjælp at hente:

- Af hensyn til andre beboere er denne løsning valgt.

- Jeg mener ikke, at det skaber gener for andre, skriver Peter, men hvad tænker du?