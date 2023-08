Lammer til Novo: Bør ikke være førstevalg

Det koster 17.000 kr om året at tage Novo slankende diabetesmedicin Ozempic, men måske er alternativet - til 5.000 kr - brugbart. Det mener Medicintilskudsnævnet nu

- Der er dokumenterede forskelle i effekt mellem de forskellige produktgrupper.

- Novo Nordisk mener, at udspillet bygger på et meget spinkelt fagligt og økonomisk grundlag.

17.000 vs. 5.000

Sådan skriver Novos danske topchef, Jeppe Theisen, nu til DR Nyheder om den lammer, det succesrige medicinalselskab fik i går, da Medicintilskudsnævnet udsendte en 28 sider lang rapport om bl.a. Novo-guldægget Ozempic.

Ozempi er, som du sikkert har læst i Ekstra Bladet, blevet ekstremt populært, bl.a. fordi det slanker.

Desværre koster det også en del - den daglige udgift ligger på cirka 48 kroner eller over 17.000 kroner om året pr. patient.

Det dyreste skal ikke være førstevalg altid

Og nu lægger nævnet så op til, at lægerne udskriver et billigere alternativ, der 'kun' koster 15 kr. om dagen eller cirka 5.500 kr. årligt pr. patient. Ifølge DR er det offentliges udgift i form af tilskud til patienter nu over 1 milliard kroner pr år. Man skal selv betale de første 4.000 kroner, mens resten af medicinudgifterne bliver betalt af det offentlige gennem regionerne.

Det er væsentlig dyrere

- Den primære ændring i nævnets anbefalinger er, at det generelt klausulerede tilskud til GLP-1-analogerne skal bortfalde.

- Det skyldes, at denne type medicin er væsentlig dyrere end anden diabetesmedicin, uden at der er behandlingsmæssige fordele ved dem for alle patienter.

- De bør derfor ikke være førstevalg til patienter med type 2-diabetes, skriver Medicintilskudsnævnet.

