Landingsbane i Kastrup spærret

- Jeg står herude, og er ret så stiktosset.

- Jeg skulle have været til Rom her kl. 16.55 - men nu er den udsat til 18.10.

- Og vi hører, at der handler om en spærret landingsbane.

Vi måtte lukke banen i 15-20 minutter

Sådan fortæller Aske B. i telefonen fra terminalen i Kastrup, der lige nu er ekstra hårdt ramt af forsinkelser pga en norsk fugl.

For en af lufthavnens landingsbaner måtte for kort siden lukke - og gøre plads til en kontrolleret nødland, en såkaldt standby-landing, hvor beredskabet er klar - fordi et fly fra Stavanger havde fået en fugl i landingsstellet:

- Det betød, at vi måtte lukke for banen i 15-20 minutter. Og på en aften/eftermiddag, hvor vi i forvejen er hårdt pressede af mangel på bemanding hos Naviair, så er det en ret ærgerlig situation, fortæller Kastrup Lufthavns pressevagt til nationen!

Sker en gang måneden

Aske har sendt et par billeder af lufthavnens-info-skærme, hvor man kan se, at der er forsinkelser over en bred kam, og pt. er der intet overblik over, hvor mange - og hvor lange - forsinkelserne er.

Ifølge lufthavnen sker den slags standby-landinger en gang om måneden.

Dagens aktion var i kategori 1 - den mildeste - men Aske synes alligevel, ludthavnen burde informere om den:

- Cph Airport vælger den her vinkel ifm deres kommunikation, skriver han, og sender det ovenstående foto med, men hvad tænker du?