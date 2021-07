Landsholdets krav: Bøf og bearnaise

Køkkenchefen på landsholdshotellet har serveret bøf med den uundværlige bearnaisesauce kl. halv to om natten. - Det skal bare være der, siger Nanna Maria Hansen, men hvad siger du?

- Jeg tror jeg skal ud og spille på landsholdet.

- Så kan jeg få bearnaise-sauce.

- Hehe.

Det skal bare være der

Sådan skriver Mette N i en kommentar på Go' morgen Danmark og Go' aften LIVEs Facebook-profil om den menu, det danske landshold åbenbart bare skal have serveret, når de vender 'hjem' til hotel Marienlyst i Helsingør efter en EM-kamp.

- Når der kommer hjem efter en kamp, skal de have noget bearnaisesovs.

- Og det skal bare være der, fortæller Marienlyst' køkkenchef Nanna Maria Hansen til mediet, og over for nationen! bekræfter hun i dag, at det gælder ALLE kampene:

Svaret er 'ja'

- Hej, det er nationen!, undskyld jeg forstyrrer, men ...

- Jeg er lige ved at anrette frokost, så kan du ikke ringe senere?

- Jeg skal bare lige høre om du har serveret bøf og bearnaise til holdet efter alle EM-kampene?

- Ja, svarer Nanna, og skal man tro de kommentarer, der er skrevet hos Go' morgen Danmark og Go' aften LIVE, så er det en vindermenu:

- Bøf og bearnaise, det kan fanme noget, skriver Emil P, og Jay H. er enig:

- Det smager vildt godt

- Og vores profiler får det næppe i de lande, de til dagligt opholder sig i, skriver Jay, men hvad tænker du?