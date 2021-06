Landskampe på DR koster penge: Værtshus-ejer raser

- Nu stopper det.

- Jeg har et værtshus, og vi er ved at gøre klar til EM.

- Men i går sagde min ølleverandør så, at jeg lige skulle tjekke, om jeg måtte vise de kampe, der bliver vist på DR.

- Jeg sagde, at jeg betaler til DR, men han var sikker.

Nu slukker jeg når der kommer landskamp

Sådan lød det i nationen!-telefonen onsdag middag, da en oprørt Hans H. ringede ind. Hans troede nemlig, at hans normale - og i hans øjne ret solide - betalinger til diverse tv-udbydere betød, at han kunne vise EM-kampene. Men nu er han blevet klogere – og vredere.

Hans henvendelse - som nationen! har bedt Nordic Entertainment Group, NENT om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Hvad f... er meningen?

- Jeg brugte så to timer i går på at ringe rundt, og jeg skal betale 12.000 kr. for at vise landskampen på lørdag.

- Hvad f... er meningen.

- Det er nogen, der hedder Nent, der vil have penge.

- Men jeg har ikke 12.000, så nu slukker jeg, når der kommer landskamp, siger Hans.

Mange henvendelser til DR

Danmarks Radio skrev i begyndelsen af april - og igen i maj - at de har fået mange henvendelser om sagen - men at de ikke kan give tilladelse til offentlig visning ved EM i fodbold 2021.

Det er nemlig det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, der ejer alle rettigheder til storskærmsvisning. Og UEFA er indgået i et samarbejde med Nordic Entertainment Group (TV3-gruppen) om kommerciel udnyttelse af rettighederne til storskærmsvisning.

Det betyder, at alle henvendelser angående tilladelse til storskærmsvisning af EM i fodbold 2021 i år skal rettes til Nordic Entertainment Groups Erhvervsservice Center, lød det fra DR dengang.

Vi har ikke noget prispunkt, der hedder 12.000

Nationen! har i dag spurgt NENT, hvad prisen er for offentlig visning af DR's landskampe? Om om de vil oplyse, hvor mange der har betalt for at vise dem. De svarer:

- Vi har ikke kunnet få oplyst af Ekstra Bladet, om værtshusejeren har været i kontakt med os, så vi har meget svært ved at svare på konkret på henvendelsen.

¨- Det, vi kan sige er, at vi ikke har noget prispunkt, der hedder 12.000 kroner.

- Og så kan vi i øvrigt bekræfte, at alle offentlig visnings-arrangementer skal cleares med os.

Vi har investeret mange penge i EM-rettigheder

- Vi har investeret mange penge i rettighederne til EM.

- Vi forærer rettighederne væk til mange små, nonprofit-organisationer, sportsklubber mv.

- Og vi har eksempelvis også lavet en aftale med DR og Mary Fonden om, at de kan levere signalerne i en aftale, som ikke koster penge.

Og prisen afhænger af størrelsen

- Men når nogen laver forretning på offentlig visning, så skal man have en aftale med os.

- Prisen afhænger af størrelsen på værtshuset eller arrangementet, skriver Mette Barnes (VP, PR & Communications Nordic Entertainment Group.