Lang bustur fra Sydjylland: Utrolig bekymret

- Jeg er gravid. Og maven er ret stor ( i tredje trimester).

- Jeg er gymnasielærer i Sydjylland, og torsdag og fredag skal jeg være censor på et gymnasium, der ligger mange kilometer væk.

- Og efter jul skal jeg også afsted. Jeg skal sendes fra Sydjylland til både Århus og København et par gange (ialt 9 dage).

- På landets ungdomsuddannelser bliver vi lærere nemlig sendt ud til fysiske eksamener i hele landet.

Vi skal pr definition tage det offentlige

Sådan indleder Annette en mail til Ekstra Bladet om arbejde i en corona-tid – og den unødvendige smitterisiko, hun mener hun udsætter sig selv, sit foster og de 20-30 elever plus lærere hun skal være sammen med til de eksamener, undervisningsministeriet synes skal foregå fysisk.

Der er adskillige andre censorer, studerende og undervisere, der har kontakter Ekstra Bladet om fysisk fremmøde - og fysiske eksamener - i en nedlukningstid, og du husker måske dette fra to studerende på CBS fra forrige uge:

Brev gør studerende bange: Ingen ændringer

Seks timer i tog og bus

Annettes brev – som Ekstra Bladet har sendt til Undervisningsministeriet sammen med spørgsmålene ’hvorfor holder I fast fysiske eksamener? og 'Vil i dække omkostningerne, hvis censorerne vælger at køre i egen bil?’ – fortsætter nemlig således;

- Vi lærerne skal pr. definition tage offentlige transportmidler, og hvis man får lov at anvende egen bil, så skal man f.eks. selv betale broafgifter.

- F.eks. vil en censorudsendelse til KBH betyde, at jeg skal sidde i tog/bus i ca. 3 timer tur/retur, og mødes med hhv. 20-30 elever.

- Derefter går turen tilbage til Jylland i 3 timer.

Utroligt bekymret for mit ufødte barn

- Jeg er utrolig bekymret for mit ufødte barn og mig selv denne situation, skriver Anette, mens Maria har sendt dette nødråb:

- Jeg er gymnasielærer på HF, og jeg skal i morgen sendes ud som censor i en af de kommuner, som er hårdt ramt af Corona.

- Jeg skal - som censor - tage offentlig transport 90 kilometer i alt - sidde flere timer i et lille klasselokale med kort afstand til elever, hvor jeg risikerer at komme i kontakt med evt. smittede elever, for så at tage offentlig transport hjem igen - og risikere at bringe smitte med hjem.

- Det er altså hverdagen for en gymnasielærer på HF 2-3 gange i denne eksamensperiode.

Fire måneder til at planlægge

- Man har siden august haft mulighed for at planlægge en Corona-venlig/virtuel eksamen i denne vintertermin, men Undervisningsministeriet og mange af ungdomsuddannelsernes rektorer og ledere vælger at sende gymnasielærere på HF ud alligevel som censorer til fysiske eksaminer - og det er på trods af, at der er mulighed for at gennemføre eksamen virtuelt via godkendte virtuelle platforme.

- Samtidigt opfordres gymnasielærerne på HF også til at bruge offentlig transport til tjenestekørsel.

- Der er TYDELIG divergens mellem dét, som Undervisningsministeriet melder ud og dét, som sundhedsmyndighederne melder ud, skriver Maria og Lars bruger lidt færre ord:

Smittespredning på tværs af landsdelene

- Coronasitiationen taget i betragtning synes jeg det er underligt, at man pålægger lærere på ungdomsuddannelserne at tage fra f.eks. København til Slagelse for at fungere som censor.

- Det er virkelig potentiel smittespredning på tværs af landsdelene, skriver Lars, og nationen! bad som beskrevet Undervisningsministeriet om at svare på, hvorfor de holder fast i de fysiske eksamener - og om censorer, der kan klare transporten i egen bil, kan få dækket deres udgifter til f.ex broafgift.

Ministeriet oplyser til nationen!, at de - selv de fik spørgsmålene kl. 12.17- ikke kan svare på spørgsmålene i dag, men hvad tænker du?