Lang kø til håndværker: Nationalbankdirektør advarer

- Mange kommer til at vente på en håndværker, hvis de skal have noget lavet, lyder det fra nationalbankdirektør Lars Rohde, om det forhøjede håndværkerfradag og flere feriepenge. Men har han ret?

- Jep.

- Har aldrig lavet så meget som nu.

- Alle kontorer skal males nu de er tomme.

Alt for travlt

Sådan svarer PWL i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil på spørgsmålet: Har corona været god for din økonomi?. Og PWL - der tydeligvis er maler - er ikke den eneste håndværker, der har en lille optur for tiden:

- Uuuuhhhaa.

- Det har været et travlt år, alt for travlt, skriver Danni N. der vist arbejder med mursten, og Anders L - der sælger ting til boligen - klager heller ikke:

Jeg brokker mig ikke

- Det kan i hvert fald godt mærkes på bonuskontoen og overarbejdstillæg.

- Så jeg brokker mig ikke, skriver han, og i en n!-afstemning, som næsten 10.000 læsere har deltaget i, svarer mere end halvdelen, at 'det går godt i deres branche', mens 17 procent svarer, at 'det går skidt'.

Find én fejl på det her foto

Ikke brug for flere penge nu

I dag udkom Danmarks Nationalbanks 'Udsigter for dansk økonomi' så, og her kan man også få bekræftet, at beskæftigelsen i byggeriet nu er højere end før pandemien, og at lønstigningerne fortsat er højest i byggeriet, hvor en større andel af virksomhederne igen melder om mangel på arbejdskraft.

Regeringen vil hæve håndværkerfradrag

På den baggrund vurderer Nationalbanken, at finanslovens midlertidige udvidelse af BoligJobordningen 'ikke er hensigtsmæssig', og at udbetalingen af resten af danskerne feriepenge kan vise sig at være 'unødvendig eller i værste fald uhensigtsmæssig'.

Mange opgaver giver hårdt pres

Til DR Nyheder beskriver Lars Rohde, nationalbankdirektør, situationen således:

- Byggeriet er faktisk på et højere niveau, end det var før pandemien brød ud.

- Det kan føre til en overophedning af byggerisektoren, hvis vi stimulerer den nu.

Folk kommer til at vente

- Vi kommer til at stimulere en branche, der er ret hårdt presset i forhold til antallet af opgaver, og mange kommer til at vente på en håndværker, hvis de skal have noget lavet, siger Lars Rohde til DR Nyheders Penge-redaktion om de penge politikerne vil sende ud til danskerne til foråret og det forhøjede håndværkerfradrag, der skal være med til holde hånden under dansk økonomi, men hvad siger du?