Lang løgnernæse og drukplakat: Venstres dobbeltmoral udstillet

Venstre skal ophøre med at være så ømskindede, blot fordi det går ud over dem, skriver Troels M om den kritik, DSUs Lars Løkke plakat fik. Troels kan nemlig godt huske den løgnernæse, Venstre gav Thorning

- Den 13. august kogte temperamenterne over hos adskillige politikere på og uden for Christiansborg.

- Den dag kunne man i Ekstrabladet læse en artikel med overskriften: 'Raser over ny drukplakat med Løkke: - Skam jer!'.

De borgerlige blev forargede

- Anledningen var, at Socialdemokratiets ungdomsafdeling, DSU, havde bragt en plakat på sin Facebook-side, der viser statsminister Lars Løkke Rasmussen med blikket rettet mod en champagne-flaske. DSU havde endvidere knyttet en række kommentarer til plakaten.

- Dette initiativ fra DSU's side førte til vrede og forargede kommentarer, hovedsageligt fra borgerlig side.

Sådan indleder Troels M et debatindlæg om den måde politikere driver kampagner og modkampagner på i Danmark. Troels - der har arbejdet med nødhjælps- og udviklingsarbejde siden han blev færdig ved Kbh. Universitet i 1976 - bor for tiden i Mali, hvor han har både den generelle fattigdom og hele migrationsproblematikken i Vestafrika tæt inde på livet. Nu mener han at tiden er inde til at give politikerne en opsang:

- Det har især faldet nogle fremtrædende Venstre-folk for brystet.

- Således mener Jan E. Jørgensen, at DSU 'fodrer svinehunden', og Jarl Cordua skriver: 'Efter Thulesen Dahls bundskraber forleden prøver DSU at undergå ham' med henvisning til DF-formandens kagestunt i Sønderborg.

- Endvidere skriver Liberal Alliances borgerrepræsentationsmedlem, Alex Vanopslagh: 'I har altid været Danmarks mest usmagelige og uhæderlige ungdomsparti'.

- Jeg skal ikke gøre mig klog på de forskellige politiske ungdomspartiers etiske niveau. - Jeg forstår, at der siden sidste år har ligget et løfte ungdomspartierne imellem, der skulle sikre mere saglighed i debatten.

Alle gør sig godt i perfiditeternes ædle kunst

- Hvorvidt dette løfte har haft nogen effekt siden da, skal jeg ikke kunne sige, men mit generelle indtryk er, at de alle har gjort sig ganske godt i de politiske perfiditeters ædle kunst.

- Mit ærinde er derfor hverken at forsvare eller kritisere DSU's plakat.

- Jeg vil hellere opfordre partiet Venstre, hvis formand og nuværende statsminister var skydeskive, og hvor forargelsen synes størst, til at rette blikket indad.

- Jeg husker - ligesom så mange andre - at integrationsminister Inger Støjberg i marts sidste år stolt offentliggjorde et foto af sig selv med en Othello-kage i anledning af, at regeringen nu havde indført 50 stramninger på udlændingeområdet.

- Integrationsministeren vil muligvis hævde, at det var en formildende omstændighed, at denne særprægede happening ikke var rettet mod politiske modstandere, men 'kun' mod flygtninge og indvandrere. Det ved jeg selvfølgelig ikke, om hun vil, men det skulle ikke undre mig.

Banneret med den lange næse

- For nu at give et eksempel på Venstres kreativitet, når der er blæst til valgkamp, vil jeg skrue tiden tilbage til april 2015, da partiet hængte et 650 kvadratmeter stort banner op på Crown Plaza i Ørestaden.

Venstre hænger Thorning ud som løgner

- Banneret listede 50 løftebrud, som Thorning-regeringen hævdedes at have begået. Endvidere så man i profil en rød kvinde med en meget lang næse ligesom Pinocchio.

Støjberg forklarer Thornings lange næse. Foto: Philip Davali

- En mere end klar antydning af at Helle Thorning-Schmidt ville forsøge at fastholde magten ved hjælp af snyd og bedrag.

- Samme Inger Støjberg, der på det tidspunkt var politisk ordfører for Venstre, blev interviewet af Ekstrabladet.

- Et par spørgsmål, som hun blev stillet om, hvorvidt hun mente, at Helle Thorning-Schmidt havde løjet, gled hun behændigt af på uden direkte at svare - ganske ligesom formanden for DSU, da han blev interviewet i forbindelse med den netop offentliggjorte 'Løkke-plakat', meget rigtigt understregede, at man jo ikke havde skrevet, at landets statsminister er alkoholiker.

Inger: Det er folkeoplysning

- Endvidere hævdede Inger Støjberg, at der var tale om et 'folkeoplysnings-budskab', som man følte sig forpligtet til at dele med befolkningen(!).

- Hvilke af de to politiske budskaber - Venstres fra 2015 eller DSU's nylige - der kommer mest på kant med eller overskrider skrevne eller uskrevne etiske grænser, afhænger af øjnene, der ser. Og ikke mindst af det politiske ståsted.

- Blot vil jeg i al stilfærdighed påpege, at uanset om man bryder sig om DSU eller ej, så er og bliver det en ungdomsafdeling af et politisk parti.

- Hvorimod Venstres to initiativer beskrevet ovenfor er taget af voksne, ansvarlige politikere, fra hvem man burde kunne forvente en vis modenhed.

Drop det ømme skind - og vind respekten tilbage

- Så i stedet for at spille fornærmet, synes jeg, at Venstre bør erkende, at valgkampen er i gang, at den efter al sandsynlighed bliver ligeså beskidt som i 2015, samt at de muligvis netop er blevet overgået i den ædle sport at føre beskidt valgkamp af en af deres politiske modparters ungdomsafdelinger.

- Eller sagt lidt mere direkte: jeg synes, at Venstre skal ophøre med at være så ømskindede, blot fordi det nu er dem selv det er gået ud over.

- Men hellere vise sig som den gode sportsmand, hvis mantra er "Tab og vind med samme sind".

- Hvis dét kan opnås, vinder partiet Venstre - måske - igen en smule respekt, slutter Troels.