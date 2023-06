Lang næse: Enlig mor misundelig

- Hej.

- Jeg har haft et job i ét år, men blev fyret, fordi jeg var syg.

- Og ellers har jeg været på kontanthjælp i 10 år.

- Jeg har en datter med et handicap. Hun går i specielklasse.

Kommune: Du har ikke ret

Sådan indleder Gitte N. et brev til nationen! om at have brug for økonomisk hjælp fra det offentlige. Og se 40.000 andre børneforsørgere få ekstra hjælp, og selv blive snydt. For den inflationshjælp på to gange 150 millioner kroner, der er ved at blive sendt ud til de hårdest ramte privatøkonomier i Danmark, rammer nemlig ikke hendes konto. Hun får nemlig en 'forkerte ydelse':

Annonce:

Kontanthjælp 10.760 - ledighedsydelse 10.906

Gitte fik således kontanthjælp frem til 31.12 - og ledighedsydelse fra d. 1.1. januar. Og selv om beløbet stort set er det samme, så har politikerne altså valgt at de lige over 13000 danskere, der modtager ledighedsydelse IKKE skal have inflationshjælp.

Gittes brev - som hun håber kan skabe debat - fortsætter derfor således:

Det drejer sig om én dag

- Jeg bliver godkendt til flexsjob i december 2022, så jeg får min sidste kontanthjælp d.31/12 2022.

- Og dette inflationshjælp træder i kraft den 1/1-2023 og jeg får min første ledighedsydelse 31/12 2023.

- Det drejer sig om én dag.

- Og kan det virkelig være rigtigt, at man ikke kan klage over, at man ikke kan få hjælp, skriver Gitte, der også har fået svar fra beskæftigelsesminister Ane Halsboe, der bekræfter, at Gitte og datteren ikke kan få hjælp:

Se enlig mors køleskab: Er det rimeligt?