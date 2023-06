Lang næse: Nu er han vred

- Det er helt uhørt.

- Regeringen bremser et grønt industrieventyr.

- Den svigter tilliden hos de virksomheder, som skal investere i fremtidens grønne omstilling.

Sådan siger Kristian Jensen, topchef for energibrancheorganisationen Green Power Denmark i dag om de 24 havvindmølleparker, der nu får afslag.

Truslen: Taler om vindtørke

Klar med afslag til 24 havvindparker

I sidste uge meddelte regeringen - til Enhedslistens store glæde - at de selv ville investere i havvind. Og klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard siger i dag om beslutningen om at give afslag til 24 havvindmølleparker, at det handler om værdi:

Annonce:

- Vi skal udbygge (havvind red) på en måde, hvor vi har begge hænder på rattet og samtidig imødekommer de stærke politiske ønsker til vilkårene for havvindsopstilling i Danmark med hensyn til natur, bæredygtighed, social ansvarlighed og ikke mindst med fokus på, at danskerne skal have en del af den værdi, vores fælles havareal repræsenterer, siger ministeren.

Bruger 20 milliarder: Drøm opfyldt

Det er gået helt i stå

I en mail til nationen! skriver Andreas Karhula Lauridsen, chef for havvind hos European Energy. der har 11 vindmølleparker i Danmark - og gerne ville stille seks nye parker op - at beslutningen er noget af en mavepuster:

- Udbygningen af grøn energi er gået helt i stå i Danmark.

- Dagens udmelding fra regeringen går endnu engang imod det tydelige mandat, som danskerne gav politikerne ved klimavalget i 2019, nemlig at få gang i den grønne omstilling og udrulningen af vedvarende energi.

Spritnye EU-tal: Danskere betaler mest for el

To års spildt arbejde

- Det er ikke bare to års spildt arbejde i den grønne omstillings tjeneste, men også en gedigen mavepuster til de ambitiøse danske kommuner, som havde satset på at udnytte deres lokale havvindressourcer til at understøtte grøn vækst, Power-to-X-projekter og udsigten til grønne jobs, skriver havvindchefen, men hvad siger du?