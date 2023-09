Lang næse til Putin

Brasiliens præsident lovede i første omgang Putin, at han ikke ville blive arresteret, hvis han rejste til Brasilien. Men det skulle han ikke have gjort

- Jeg ved ikke, om Brasiliens juridiske system vil tilbageholde ham (Putin red).

- Det er retsvæsenet, der bestemmer.

- Det er ikke regeringen.

Vildt løfte til Putin: Bare kom

I weekenden var der ingen chance

Sådan lyder det nu fra Brasiliens præsident Luiz Inacio Lula da Silva, om at lade den russiske præsident Putin deltage i det G20-topmøde, der skal foregå i Rio de Janeiro næste år til november.

I weekenden slog Lula ellers fast, at han var ligeglad med den internationale arrestordre, krigsforbryderdomstolen i Haag har udstedt mod Putin:

- Det jeg kan fortælle jer, er, at hvis jeg er præsident for Brasilien, så er der ingen chance for at han bliver arresteret, hvis han kommer, sagde Lula til reportere fra Indiens Firstpost. En udtalelse, der gav genlyd i medier verden over - og som altså nu er trukket tilbage.

Uerfaren og uvidende

- Lulas udtalelser var skadelige - også for forholdet til pro-brasilianske grupper i andre lande.

- I stedet for at Lula fremstår som en erfaren statsmand, så er billedet nu, at han er uerfaren og uvidende, skriver professor Oliver Struenkel fra Getulio Vargas Foundation in Sao Paulo, men hvad tror du?