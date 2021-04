Lange køer: Vil ansætte 1000 medarbejdere

Man skal vise coronapas for at komme på stadion, på restaurant og til tatovøren. Og det giver travlhed på teststederne

- Nu hvor samfundet åbner, er der flere, der skal testes.

- Vi har også kolleger, der skal tilbage til deres almindelig job eller uddannelse.

- Og derfor mangler vi nu nye kolleger i hele hovedstadsregionen.

155 i time til værter - 187 kr. til podere

Sådan siger Trine Baadsgaard, presseansvarlig hos Copenhagen Medical, til TV 2 Lorry. Firmaet - der står for kviktests i Region Hovedstaden - mangler op mod 1000 medarbejdere til at pode og vise borgerne til rette på testcentrene.

Kravene til poderne er at man skal have erfaring med at pode, eller have en sundhedsfaglig baggrund/bruge nogle timer på at uddanne sig som poder Og at man er smilende, tålmodig og serviceorienteret.

Sådan fungerer coronapasset Hvad er et coronapas? Coronapasset bliver din adgangsbillet til en række butikker og steder, som før har været lukket på grund af covid-19. Det er en personlig dokumentation for, at du enten er testet negativ 72 timer forinden eller er færdigvaccineret. Hvor kan coronapasset bruges? Coronapasset kan bruges flere steder, når samfundet åbner mere og mere op. Til at starte med gælder det de liberale erhverv - du skal derfor kunne fremvise et coronapas, når du skal til frisøren. I takt med at flere dele af samfundet lukker op, så skal coronapasset benyttes for at kunne vise, at man er vaccineret eller testet negativ indenfor 72 timer. Hvor finder jeg mit coronapas? Du kan hente dit coronapas på www.sundhed.dk, hvor du skal logge ind med NemID. Her kan du også printe det ud. Appen 'MinSundhed' fungerer også som coronapas. Her skal du også logge ind med NemID. I begge tilfælde havner dine testsvar (eller vaccine-dokumentation) begge steder. Hvis du er fritaget for digitalpost (og derfor ikke har NemID), så vil du fra 9. april få sendt dit vaccinationsdokument til dig fysisk. Hvornår er passet gyldigt? Det kommer an på, om du er vaccineret. Er du vaccineret, så gælder passet, så længe vaccinerne virker. Og det ved man ikke helt endnu. Er du ikke vaccineret, så gælder dit pas i 72 timer efter, du har fået en negativ PCR- eller kviktest. Hvis du før er testet positiv for corona, så er dit coronapas også gyldigt, men kun hvis du har en positiv test, der er mellem 2-12 uger gammel. Vis mere Vis mindre

Smil og tage ansvar

Kravene til de medarbejdere, der ikke skal pode, men modtage borgere, registrere oplysninger, aflæse og sende svar, er, at de skal være imødekommende, tage ansvar og sætte en ære i, at borgerne oplever at blive behandlet serviceorienteret.

Poderne kan se frem til 187 kr. i timen - værterne bliver betalt 155 kr. i timen. Der er tillæg for aften- og weekendarbejde, men hvad siger du?