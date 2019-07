Langelands stramme kurs: Skal festival beholde offentlig støtte?

Voldsom debat efter at Paludan blev afvist, da han ville ind på Langelandsfestivalen. Men har det nogen betydning, at festivalen får 600.000 kr fra kommunen?

- Jeg er ingen fan af denne mand, men det strider mod alt normalt, at han ikke kan få lov til komme på Langelandsfestivalen.

- Siden tidernes morgen er alt, og jeg mener ALT med betalingsevne, lige fra rumænske flaskesamlere til sigøjnere til stang berusede landevejsriddere og ludere og lommetyve, lukket ind på denne festival.

- Så jeg synes det er et lavmål, at manden ikke kan få lov til at komme ind.

Se også: Paludan nægtet adgang til festival

Befriende at de smækker døren i

Sådan skriver nationen! Gix MMGU i en af de - hold fast - 2519 kommentarer, der er skrevet om at Rasmus Paludan ikke må komme ind på Langelandsfestivalen. Og Gix er langtfra den eneste, der synes at festivalledelsens afvisning er forkert:

- Det er sgu ikke i orden... Socialistiske røvaber..., skriver Thomas Hohoho i en kommentar, der har fået hele 27 likes (det er mange på nationen!), mens Kurt HJ synes Langelandsfestivalen handler helt korrekt:

- Hvor er det dog befriende at Langelandsfestivalen smækker døren i for det store fjols, skriver Kurt.

Altgørende med offentlig støtte

nationen!-debattøren, der kalder sig Klaphat, synes det er 'vildt, at at vi er nået så langt, at en person med en politisk holdning bliver afvist til en festival', der modtager offentlig støtte:

- Det er altgørende at den modtager offentlig støtte skriver Klaphat, og nationen! har derfor spurgt Langelands Kommune. hvor mange penge, de giver i støtte. Og det svar er netop kommet: :

- Langeland Kommune og Langelandsfestivalen har indgået to aftaler om markedsføring som indebærer, at kommunen betaler en årlig ydelse til festivalen mod at festivalen, med en række forskellige indsatser, markedsfører kommunen og Langeland.

- Økonomien i aftalerne er aktuelt (tal som afregnet med festivalen i 2018), at kommunen betaler 153.200 kr. i følge markedsføringsaftalen og 500.000 kr. ifølge den udvidede markedsføringsaftale.

Langelands kommune betaler 653.000 til festival

- Det vil sige at den samlede pris for markedsføring, som Langeland Kommune betaler til Langelandsfestivalen, beløber sig til 653.200 kr. årligt (2018-tal).

- For leje af arealerne på Rue Mark modtager Langeland Kommune aktuelt 169.200 kr. årligt fra festivalen, skriver kommunen til nationen!, men hvad synes du?