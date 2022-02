Larme-bøde på 17.500: MC-Kim raser

Støj dræber ikke, skriver Kim, der synes, det nye bødesystem for larmebøder er dybt uretfærdigt. Sjette gang, man bliver taget med en larmende MC, koster det 17.500 kr.

- Hej.

- Jeg hedder Kim.

- Jeg har kørt motorcykel i cirka 15 år.

- Og nu er der kommet en lov - trådt i kraft her 1/1/2022 - der betyder, at hvis støjen fra ens motorcykel overstiger en vis decibel, får man en bøde på 2500 kr.

Ministeren håber på mindre larm

Sådan skriver Kim J. til nationen! om at eje en MC og elske at pusle med den om vinteren og så køre rundt på den, når vejret er til det - og nu føle, at han og andre MC-ejere bliver groft diskrimineret i en ny lov fra Folketinget:

Fart dræber - det gør støj ikke

Kim synes egentlig, det er fint nok at støjende MC'ere får bøde - men bødesystemets opbygning er han vred over. Hans brev - som han håber med tiden kan få politikerne på Christiansborg til at ændre trappestige-modellen - fortsætter nemlig således:

- Når man så fået en bøde på 2500, stiger bøderne betragteligt, de efterfølgende gange man overtræder denne lov.

- Det sker jo ikke ved andre trafikovertrædelser. f.eks. når der sker fartoverskridelser i byen eller ved skoler, hvor man kan sige, at farten dræber.

- Det gør støj selvsagt ikke, skriver Kim, der har sendt en 'lydprøve' med, men hvad tænker du?