Lars er klar: Stå dog frem i stedet for at skriv 'stikker-svin' på mit hus

- Stakler. Håber de bliver fanget.

- Stå dog frem, og sig hvad det drejer sig om.

- Med tale kommer man længst.

Hvem har ikk' røv nok i buksen

Sådan skiver Bent H i en af de kommentarer, det hærværk der nu for anden har ramt Lars B, der bor på Vejlevej i Hodde ved Ansager, har fået på jv.dk. Og Bent er ikke den eneste, der synes, at der noget forkert i at gå og skrive svin på hinandens huse:

- Hvem er det, der ikk' har røv nok i bukserne til at stå ansigt til ansigt med Lars og få bragt den sag ud af verden, skriver Inge D på avisens facebook-profil, og Lars selv - som ikke aner hvorfor nogen har set sig sure på ham eller kæresten Stella - vil også hellere bruge tid på en snak og en kop kaffe, end på at skulle rense bil og hus:

Vi vil hellere have dialog end svineri

- Vi står uforstående, overfor hvad vi skulle have gjort

- Vi aner ikke hvem, vi skulle have trådt over tæerne, men kunne da godt tænke os, at der var en dialog, i stedet for at gården bliver svinet til

- Men det ser ikke ud til, at de tør tage de sidste 5 skridt fra bilen til døren og fortælle hvad de mener der er galt, skriver Lars og Stella til nationen!.

Ved du hvorfor, nogen har skrevet 'stikkersvin' og 'politisvin' på Lars' bil og bolig? Send en mail til harder@eb.dk.

Men hvad tænker du? Og kunne du finde på at tage en dialog med nogen, der har skrevet stikkersvin på dit hus?