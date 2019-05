Lars så TV2's børnehave-afsløring: Hvor er de børn grimme

- Man bliver nødt til at spørge: hvorfor er andres børn så grimme og ucharmerende?

- Jeg vil godt kende svaret.

Dårlig opdragelse fra dårlige forældre

Sådan skriver Lars J i en af de hundredevis af kommentarer, TV2s optagelser af livet i nogle københavnske børnehaver har fået på Facebook og nationen!, og Lars er ikke den eneste, der fokuserer på børnene - selv om debatten i første omgang har handlet om pædagogerne:

- Dårlig opdragelse fra dårlige forældre, skriver Kim L i en anden kommentar, og Melanie B undrer siger over, at der ikke er blevet ringet til forældrene:

- Er jeg den eneste som er dybt rystet over den voldelige uopdragne gruppe børn?

- Hvad sker der lige ?!? De raserede jo fuldstændig pladsen.

Hent dit voldelige barn

- Hvorfor i alverden bliver deres forældre ikke ringet op og bedt om at hente deres voldelige barn ??

- I alle andre sociale sammenhænge var den adfærd sgu da ik gået.

- Selv den dygtigste pædagog står magtesløs overfor den vildskab, skriver Melanie.

Kadija J skriver 'puha hvis min knægt var sådan mod andre, vil jeg virkelig skamme mig'.

For ni (9) år siden diskuterede nationen! disciplin i folkeskolen, og dengang var der tusindvis af læsere, der gik ind for at lærere, der synes at eleverne gik over stregen, skulle ringe til forældre, og bede dem hente deres 'ikke-undervisnings-parate'-barn. En pædagog foreslog også, at forældre til urolige børn, blev bedt om at overvære deres egne børns opførsel.

