Lasagne-trick: Sparer 1000 kr

nationen! får mange henvendelser fra danskere, der har svært ved at betale elregningerne. Nogle er ligefrem holdt op med at bruge komfuret - og nu kan Energinet også fortælle at det private elforbrug i årets første syv måneder er fakdet 9,86 procent

- Jeg prøver at lave mad, der ikke kræver ovn.

- Hvis jeg kan se, at der er høje elpriser ved aftensmadstid, så ved jeg, at vi ikke skal have lasagne.

Laver ikke varm mad på komfuret

Sådan siger Vanessa P. til DR Penge om de energipriser, der lige nu smadrer mange danskeres økonomi. Og om de nye køkken- og madlavningsvaner, der betyder, at hun har fået den høje elregning, der voksede til 1900 kroner, barberet ned til 900 kroner.

Og lader støvsugeren stå

Og ser man i de 279 kommentarer, der er skrevet på DRs Facebook-side om Vanessa, så er hun langt fra den eneste, der bruger komfuret mindre for tiden:

- Må slukke mit tv, må lade være med at lave varm mad på komfuret, må lade være med at vaske tøj, lade være med at gå i bad, slukker al lys, lader være med at støvsuge, da den bruger strøm.

Vi må lære at spare

- Jo jo, vi må lære at spare, skriver Lars J, og Lars L har den her korte kommentar:

- En god gang råkostsalat er også OK, skriver han.

nationen! har fået et opkald fra en læser, der fortæller at hun helt er stoppet med at bruge komfuret pga af de høje elpriser. Så nu står den på madder. Tegning: Patrick Byron

Godt for noget

Mange af DRs Facebook-venner kan dog også se noget positivt ved situationen:

- Intet er så galt, at det ikke er godt for noget, skriver Hasse F., men hvad synes du?