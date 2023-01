Latterligt: Bro sænker priser

En tur over Storebælt kostede 194 i lørdags - i dag kan man komme over for 192 kroner. Den nye pris skaber en del debat

- Totalt latterligt.

- Det er at gøre grin med os bilister

Sådan skriver Karin S., der har skrevet en af de - hold fast - 2400 primært arrige kommentarer på Fyens,dk Facebook-profil om de nye priser på Storebælt, der trådte i kraft i går.

Har betalt 42 mia for bro til 23 mia: Skal være gratis nu

Min ekskones advokater

For fra 1. januar bliver det nemlig to kroner billigere at køre over Storebæltsbroen i bil og fem kroner billigere for lastbiler - hvis man altså er en af dem, der har brobizz eller har registreret bilens nummerplade i Sund & Bælts betalingssystem. Kontantbilisterne får nemlig ikke rabat. De skal betale 20 kroner mere fra nu.

- Tja, 2 og 5 kroner hvor den skal ned, og 20 kroners forhøjelse hvor den skal op.

- De har vist gået til matematik samme sted som min ekskones advokater, skriver Thomas P. i en anden kommentar og Henrik S synes heller rabatten er noget værd:

Annonce:

- Hvorfor skal det koste mere at betale med rigtige penge, spørger Henrik.

Før var der 56 kroner i forskel på bizz-pris og kontantpris. Nu er der 78 kroner forskel. Screenshot

En kæmpe fuckfinger til folket

De nye priser skyldes en politisk aftale fra 2017, hvor det blev besluttet at taksten for at køre over Storebæltsbroen skulle sættes ned med 25 procent. Men fordi taksterne på Storebælt samtidig skal følge inflationen (forbrugerprisindekset), så er det meste af rabatten forsvundet:

- Den enkelte bilist vil aldrig mærke det. Endnu en kæmpe fuckfinger til folket, skriver Thomas F., mens Lars R. som en af de få, bakker op:

- Broen koster mellem 300 og 500 mio om året i vedligehold, skriver han, men hvad siger du?