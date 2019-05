Latterligt med to valg: Allan synes det er pengesvineri

- Svineri at han ikke udskriver sammen med europaparlementsvalg….

- Et valg koster 120 millioner at afholde, og hvis det var sammen med det andet valg, kunne der spares mange millioner..

Latterligt

Sådan skriver Allan R i en kommentar på Ekstra Bladets Facebook-profil om at vi skal til Europa-Parlamentsvalg søndag d. 26. maj og Folketingsvalg kort tid efter, nemlig onsdag d. 5. juni.

Og Allan er ikke den eneste, der synes at de penge, det koster at holde valg med ti dages mellemrum:

- Latterligt at skulle til valg to gange på 10 dage i stedet for at slå dem sammen.

- 100 millioner koster det så lige ekstra.

Og brevstemmer koster også

- Samtidig er der nok en del der er på Grundlovsferie, og brevstemmer er dyrere end alm stemmer, skriver Thomas R., og Tonni L synes de to valgdatoer viser at Løkke er uansvarlig:

- Bare det at manden udskriver valg 10 dage efter vi skal til stemme til Europaparlamentet viser hvor økonomisk uansvarlig han er.

- Det er så mange penge der kunne spares ved at slå det sammen, skriver Tonni, men hvad tænker du?