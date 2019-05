Lavede 'guldrandet' aftale med Danske Bank i 1970: Ove synes de snyder

- I 1970 præsenterede en af Danske Banks rådgivere os for at vi kunne tegne indekspension, som vi kunne starte udbetaling fra, når vi skulle på pension 31. oktober 2002 (for min hustru) og jeg kunne starte den 31 oktober 2003.

- Det var et fint tilbud på 6 kontrakter for min hustru til kurs 99,51=597.06kr. Og mine 6 kontrakter lød på 94,08=564,48.

Ingen risiko - rent guld

- De skulle forrentes med 9% og ¼% overrente+pristalsregulering.

- Samtidig fortalte bankrådgiveren at der var tale om guldrandede papirer uden risiko.

Sådan indleder Ove et brev til nationen! om bristede forventninger og uforståelige svar i den danske finansverden. Ove og konen Frida synes nemlig ikke, at banken har levet op kontraktens ordlyd, og de har i flere år forsøgt at få klarhed over sagerne ved at kontakte finansmyndigheder, politikere osv. De har endda også været i retten, hvor de tabte, så nu prøver de nationen! De tror nemlig, at der er muligvis er andre, der sidder med samme fornemmelse, af at være blevet snydt. Deres brev - som Danske Bank svare på nedenfor - fortsætter derfor således:

Vi betalte troligt

- Vi betalte troligt de 1161 kroner og 54 øre hvert år – altså i alt mere end 30.000 kr.

- Men da der var 1½ år tilbage af aftalen, fandt vi ud af, at der ikke var tilskrevet de lovede renter og overrenter, selv om pristallet i mange af årene var tæt på 10/12 %.

- Det var jo også først i 2001 at renten kom i uføre.

- Det store problem – som vi ser det - er at Danske Bank eller staten ikke har holdt øje med, at der skulle indbetales hvert år på kontoerne. Det mener vi er snyd.

Men vi synes ikke vi har fået de penge vi skulle have haft

- Jeg har hørt, at hvis man skulle have det beløb som kontrakterne lagde op til, ville der skulle udbetales til os omkring 3800 kr. hvert år i de 10 år. Vi har fået 1600 kr. hvert år.

- Der må altså være nogen som kan fortælle hvad der er gået galt, og jeg håber nogen læser det her nødråb.

- Vi almindelige lønmodtagere kan vel regne med vi folk er ærlige, skriver Ove, og nationen har derfor bedt Danske Bank om at svare på,

1. hvor mange penge, der stod på Ove og Fridas indekskonti, da de stoppede med indbetalingerne og skulle til at have penge udbetal, og

2. hvad banken siger til Ove og Fridas kritik af, at de kun har fået tilsammen cirka 1600 kr udbetalt pr år, når deres eget regnestykke siger, at de skulle have haft meget mere.

Vi lever op til de indgåede aftaler

Men det får de ikke:

- Vi må ikke kommentere konkrete kundesager, så derfor kan jeg desværre ikke gå ind i sagen her.

- Men generelt om indekskontrakter og bankens forrentning af indekskonti vil jeg gerne understrege, at vi naturligvis overholder de indgåede aftaler og lever op til lovgivningen, skriver Lars Alstrup, vicedirektør i Danske Bank, men hvad siger du?