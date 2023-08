Lavere husleje: Prøv det

Der er nu så mange ledige lejligheder i Aarhus, at nye lejere bør presse på for at få lejen sat ned, lyder opfordring fra cheføkonom

- Vi opfordrer til, at man som lejer forsøger at forhandle sin husleje ned.

- Jeg synes, at man skal prøve, når der står mange ledige boliger som i Aarhus.

- Jeg tænker, at man kan presse udlejer.

Omvendt: Jagter lejere

Sådan siger Morten Bruun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, i dag til DR Nyheder om de næsten 10.000 ledige lejemål, der er i Aarhus. Og de muligheder, det giver folk, der er på jagt efter en ny bolig.

For når udlejerne har problemer med at få lejet ud - og giver store rabatter i form af en-to måneders gratis husleje, gavekort til møbler eller en gratis cykel - kan de måske også presses til at skære lidt af den månedlige leje:

Ny logik

- Det er er nok ikke så let at presse en udlejer, hvis man har skrevet under, siger økonomen til nationen!, men også her opfordrer han til at prøve det af.

Bolig-amok: Gratis husleje

Uvant for markedet

I april havde Jyllands-Posten også fokus på den omvendte boligjagt i Jyllands hovedstad, og dengang sagde Jørgen Dyrholm Jensen, driftsleder i lejerorganisationen Danske Lejere, at lejerne er i en situation, hvor de kan overveje i forhold til egne interesser, hvad der ellers skal stå i lejekontrakten.

- Logikken er ændret på grund af et stort udbud af lejligheder i Aarhus.

- Det er uvant for markedet og udlejere og lejere, sagde driftslederen til Jyllands-Posten, men hvad siger du?