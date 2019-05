Ledte efter mad i supermarkeds skraldespand: Batterier, glas og metal

Hvorfor skal jeg gå op i en grøn omstilling, hvis virksomhederne er ligeglade og får lov til at slippe afsted med at skade og ødelægge vores miljø, spørger 'ketchup-kongen' Fabian efter en tur i en masse supermarkeders skraldespande

- Hvordan kan det være, at jeg kan tage fra Frederiksberg og hele vejen til Roskilde og konstatere, at ingen af de fødevarebutikker jeg kommer til, affaldssorterer?

- Så hvorfor skal jeg affaldssortere?

De kan slippe afsted med det

Sådan indleder Fabian V et brev til nationen! om de fund han gjorde forleden nat, da han sammen med en skralder-kollega var på patrulje i de skraldespande, som en række af de store supermarkedskæder på ruten, har stående bag deres butikker.

Fabian - som du sikkert har læst om her på nationen!, da han inviterede på gratis-skralde ketchup i sin private bolig: Fandt 100 flasker Heinz i container: Alle er velkomne - fandt nemlig batterier, glasflasker, metal og aluminiums-dåser, da han ledte efter mad. Og det synes han stinker:

- Hvorfor skal jeg gå op i en grøn omstilling, hvis virksomhederne er ligeglade og får slippe afsted med at skade og ødelægge vores miljø??

Hvad koster det at slippe for at affaldssortere?

- Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at spørge vores politikere om loven ikke er lige for alle??

- Og hvor mange penge jeg skal have op af lommen for at slippe for at affaldssortere, spørger Fabian, men hvad synes du?