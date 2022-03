Legeland i shitstorm: Sletter kommentarer

- Dejligt initiativ.

- Men kan i ikke bare gøre det muligt for alle flygtningebørn

Sådan skriver Partiet De Frie Grønne i en kommentar på Leos Legelands Facebook-profil - en af RIGTIG mange, der handler om at alle flygtninge burde få gratis adgang - ikke kun dem fra Ukraine.

Se selv - der er A og B flygtningebørn

Tirsdag skrev Leos Legeland nemlig, at et gyldigt ukrainsk pas eller ID kort fremover kan bruges som billet til alle Leo's Legelande i de nordiske lande samt Tyskland hver onsdag. Og at beslutningen gælder indtil videre på ubestemt tid.

- Se selv.

- Flygtningebørn er delt i gruppe A og B.

- Hvis man er et nyt flygtningebarn med blå øjne, må man komme og hygge sig og få lov til at være et barn.

Det handler om Ukraine - ikke jer

- Men hvis man er et nyt flytningebarn med brune øjne, så skal man bare holdes uden for og holde sin kæft, selvom de har oplevet det samme, skriver Hebat A. i en anden kommentar, mens Michael I. synes kritikerne skal slappe lidt af:

- Super godt initiativ!

- Rart for de ukrainske børn at opleve andet en luftsirener, bæltestøj og voldsomme brag!

- Og til alle jer der der hele tiden bebrejder initiativerne for de ukrainske flygtningebørn - det er dem det handler om lige nu - ikke jer, skriver Michael.

Sletter ubehagelige kommentarer

Leos legeland har fået så mange vrede ord mod sig, at de aktivt modererer deres Facebook-tråd og fjerner overdrevent stærke udtalelser, udbrud, bandeord og andre ubehagelige kommentarer:

- Det er tydeligt at vores initiativ til at give børn, der flygter fra krigen i Ukraine en mulig for et afbræk og lege hos os, har fremkaldt mange følelser. Både positive og negative.

- Initiativet skal ikke tolkes til andet end det er - en håndsrækning til nogle, der har brug for lidt ekstra lige nu, skriver Leo, men hvad tænker du?