Leif vred på Jehovas Vidner: Skrid og brug håndsprit

Vidnerne mener der er ekstra meget brug for biblens positive budskaber i den her tid, men Leif vil ikke have at de banker på hans dør.

- Hej.

- Jeg har i dag, tirsdag, haft besøg af to medlemmer fra Jehovas Vidner.

- Jo jo, og de ringede skam på min dør..

- Og fordi jeg ikke lukkede dem ind, smed de deres brev i postkassen.

Har de slet ingen respekt

Sådan skriver Leif fra Esbjerg til nationen! om det Jehovas Vidne, der tirsdag formiddag ringede på hans dør – og det Jehovas Vidne, der lagde et brev i hans postkasse.

Leif synes nemlig ikke det er tiden til at foretage uanmeldte besøg – og han vil gerne have sig frabedt at de kommer igen.

nationen! har skrevet til vidnernes skandinaviske talsmand, og spurgt om, de selv synes de overholder corona-reglerne, ved at banke på hos folk – og om de spritter deres hænder af, inden de gør det. Hans svar kan du læse nedenfor – Leifs brev fortsætter således:

Kører fra sted til sted

- Jeg undrer mig over at de tilsyneladende ikke har nogen som helst respekt overhovedet for den danske befolkning i deres forsøg på at hverve medlemmer.

- Jeg ved at de har haft tilbagegang i deres medlems tal, men at køre fra sted til sted, selvom det meste af den danske befolkning følger de gældende regler vedr. Corona situationen, er helt respektløst.

- Jeg vil aldeles ikke på noget tidspunkt have at de opsøger min adresse igen, skriver Leif, og vidnernes skandinaviske talsmand fortæller til nationen!, at de faktisk har opfordret medlemmer til ikke at banke på hos folk:

- Trossamfundet Jehovas Vidner følger absolut de direktiver der kommer fra sundhedsmyndighederne, og er fuldt ud indstillet på at samarbejde.

Mange menigheder mødes ikke

- Derfor er det mange af vores menigheder der ikke længere mødes i rigssalen til vores møder, men benytter sig af andre løsninger, som for eksempel videokonferencer.

- Når det gælder vores offentlige forkyndelse, så har vi opfordret alle menigheder i Danmark til at benytte sig af alternative metoder som for eksempel brev og telefon.

Biblen er vigtig - især nu

- Vi mener at Bibelens positive budskab er vigtigt til alle tider, og især nu i en vanskelig tid hvor vi har ekstra behov for trøst og opmuntring.

- Mange af vores medmennesker vil nok blive opmuntret over at høre om de positive fremtidsudsigter Bibelen indeholder, skriver Dag-Erik Kristoffersen, og ønsker en 'fin dag', men hvad tænker du?