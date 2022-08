Lejlighed til 2900 kr: Snydt

- Hej.

- Jeg kiggede efter boliger og gik ind på findboliger.dk.

- For at komme videre skulle jeg betale kr.9,00 det gjorde jeg så.

Jeg gav op

- Men jeg havde svært ved at finde rundt på siden, hvor de ellers reklamerede med en lejlighed til 2900 kr.

- Så jeg opgav.

Sådan indleder Peder N en mail til nationen! om den mislykkede boligjagt han var på forleden – og det ’bondefangeri’, han efterfølgende føler sig udsat for.

For sidste søndag så han at findboliger.dk trak 299 kroner på hans mobilepay. Og det synes han er strengt. Hans brev – som nationen! har bedt Findboliger.dk om at kommentere – fortsætter derfor således:

Helt uigennemskueligt

- Det er muligt, at jeg et eller andet sted har sagt ja, men det er bondefangeri,da man ikke kan ’se’ det tydeligt.

- Det er jo meget udbredt at firmaer bruger et system, der for mange er uigennemskueligt og dermed tjener kassen.

- Jeg er selv fra 1946 og kan faktisk min IT til husbehov, skriver Peder og nationen! har spurgt Findboliger.dk, hvor ofte folk fortæller, at de ikke vidste de havde tilmeldt sig til en pris på 299 kr – og om Peder kan få sine 299 kroner retur. Og det svarer de på sådan her:

Det er vi kede af

- Vi er rigtig kede af den dårlige oplevelse, som denne kunde har anmeldt. Peder har ikke kontaktet os endnu, men han er meget velkommen til at kontakte os for at få hjælp med sit abonnement.



- Hvis man vil i kontakt med en eller flere udlejere på vores side, kræver det, at man har et aktivt abonnement.



Det står i vores vilkår - og man får en mail

- Når man opretter et abonnement hos os, koster det et lavere beløb i introperiode - herefter øges prisen til standardpris for hvor abonnementsperiode.

- Dette bliver man gjort opmærksom på når man registrerer sit kort, og det står også i vores vilkår, som skal accepteres, for at man kan oprette sig. Det fremgår også af velkomstmailen, som man modtager ved oprettelsen.



- Vores abonnement har en standardpris for hver abonnementsperiode. Vi indsamler udlejningsannoncer fra hundredvis af websteder, blogs og sociale medier. Det betyder, at man kun behøver at tjekke ét sted for en leje, og det gør det nemmere at finde en billig leje hurtigst muligt.



Vi er nødt til at opkræve

- Vores developere tjekker konstant internettet for nye lister og opdaterede ledige lejemål. Desuden arbejder de på at holde hjemmesiden oppe og kørende, så vi kan give dig tusindvis af nye opslag hver uge.

- For at holde hjemmesiden kørende er vi nødt til at opkræve et beløb hver måned. Vores kunder kan opsige når som helst, og vi forsøger at være så gennemsigtige som muligt med vores priser og vilkår og betingelser.



Og man skal selv afmelde

- Hvis ikke man ønsker at fortsætte abonnementet, er man selv ansvarlig for at afmelde abonnementet for ikke at blive opkrævet yderligere. Man kan naturligvis også altid kontakte os her i kundeservice for at få hjælp til afmeldingen, skriver Findboliger.dk, men hvad tænker du?