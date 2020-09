Lene har 200.000 kr.: Svært at bruge dem

- Synes det er svært at finde noget at bruge dem til.

- Synes jeg har alt, jeg mangler.

- Dog sparer jeg meget. Hader at bruge penge, især på mig selv.

- Har dårlig samvittighed, hvis jeg bruger for meget.

- Men min datter mangler bestemt intet.

Sådan er danskerne bankbøger vokset de seneste år. Screenshot fra nationalbanken.dk

213.000 kr. i gennemsnit

Sådan skriver Lene A. i en af de 102 kommentarer, der er skrevet på Jydskevestkystens Facebook-profil om de næsten 1000 milliarder kroner, danskerne samlet set har stående på almindelige bankkonti - og nogle råd fra en formue- og boligøkonom fra Nykredit, der opfordrer til, at man enten bruger nogle af af de i gennemsnit 213.000 kroner danskerne har på bankbogen. Eller placerer dem et andet sted:

Afdrag gæld, nye vinduer eller aktier?

- Måske er der noget gæld, der kan afdrages på.

- Måske kunne man investere i energiforbedring af huset, f.eks. nye vinduer, efterisolering eller andet.

- Man kan også overveje at investere nogle af pengene i aktier og obligationer, hvis det er penge, der som minimum kan undværes de næste tre-fem år, så investeringen har tid til at få et godt afkast, skriver Mira Lie Nielsen, bolig- og formueøkonom, Nykredit, men Morten K. synes, penge i banken er god ting.

Man bliver da nødt til at lægge til side

- Med den regering og deres forvaltning af økonomien bliver man sgu da nødt til selv at lægge lidt til side. Lige 200.000 kr. er måske skudt noget i overkanten.

- Og så skal en eller anden studeret økonom da nu slet ikke bestemme, hvad vi menige danskere gør med vores penge, skriver Morten, men hvad tænker du?

- Hvem har 200.000 på sin lønkonto?

- Jeg har ikke. Og har aldrig haft det, skriver Birgit F., men hvad synes du?