Lene med øl-pallerne: Hold grænserne lukket

- Så må vi bare håbe, at de forsætter med at købe lokalt efter coronakrisen.

Det plejer vi ikke

Sådan skriver Jesper F i en af de 22 kommentarer, der er skrevet på Fyens.dks Facebookprofil om den lille købmand i Ørsted ved ved Glamsbjerp på Fyn, der lige nu sælger øl og sodavand i stride strømme.

- Det plejer vi ikke, siger købmand Jette til avisen, der kan fortælle, at der normalt bliver leveret en palle med øl fra Albani om ugen. Men at der i den seneste tid, hvor grænserne har været lukket for handel med bl.a. dåse-bajere, er brug for tre paller øl.

Danskere støtter danskere

- Ja, det er dejligt danskerne støtter danskerne, skriver Else H i sin kommentar, mens Lene B peger på, at der kan være andre årsager til det øgede salg af drikkevarer end lukkede grænser:

- Nu behøves det jo ikke kun at være på grund af den lukkede grænse at de har solgt mere.

- Alle værtshuse-kroer o.s.v har jo også haft lukket, ligeledes har mange valgt at handle mere lokalt af frygt for smitte.

Mange handler lokalt pga smitte

- Mange har fravalgt turen til større butikker af frygt for smitte.

- Der er flere mennesker der har været hjemme hele dagen og ikke handlet i deres kantiner så mange faktorer kan være medvirkende til det.

- Men dejligt at de har øget deres omsætning.

Danskerne lægger hver år mere end 10 milliarder kroner i grænsebutikkerne, og Lene fra Købmanden i Ørsted krydser fingre for ,at den dansk tyske grænse fortsætter med at være lukket:

- Rent egoistisk må de gerne holde lukket sommeren over, så vi får hele øl- og vandsalget med sommeren over, siger hun, men hvad siger du?