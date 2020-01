Leo blev lovet rabat af Alm. Brand: Så regnede han på det

- Jeg har tre forsikringer, hus, bil og indbo hos Alm. Brand, og betalte cirka 9163 kr pr år.

- Her i efteråret ville jeg skifte til GF, da jeg kunne spare 800 kr, altså slippe med at betale cirka 8350 pr år.

- Men så ringede en rar mand fra Alm Brand og sagde at de var kede af at miste mig som kunde, og at jeg kunne få samme rabat og fortsætter. Han sendte også en SMS.

SMS fra rar mand

’Besked modtaget på telefonen 8.11:

'Hej Leo, Tak for snakken. Som aftalt sender jeg dig lige en SMS - du skal blot skrive OK retur på at du fortsat ønsker at blive ved Alm Brand Forsikring med en besparelse på 800 kr uden ændring i dækningen. Det er pr dags dato. Vh Christian Mikkelsen Alm Brand Forsikring’

Fra 9183 til 9798 - det er da ikke rabat

Sådan indleder Leo R et brev til nationen! om den besparelse, han havde set frem til - og det chok han fik, da han modtog en opkrævning på næsten 10.000 kr, for forsikringerne.

Leos brev - som Alm. Brand på nationens! opfordring kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Nu har jeg så fået opkrævninger fra Alm. brand, og i stedet for en rabat på 800 kr, har de sat min pris op med cirka 800.

- Det er da en skidt moral, synes jeg, og Alm. Brand er vist nok enige - de bruger bare ordet 'fejl':

Kunden skal se bort fra prisstigning

- Der er begået en beklagelig fejl – hvorfor kunden skal se bort fra den prisstigning, som han er blevet varslet inden nytår.

- Her har vi flyttet ham over på et nyere og mere tidssvarende produkt på vores henholdsvis bil- og husforsikring.

- Vi har netop taget kontakt til Leo, hvor vi beklager og sørger for, at han får sine forsikringer til den aftalte pris, skriver Alm. Brand til nationen!, men hvad tænker du?

Har du også oplevet, at en lovet rabat endte med at prisen blev sat?

