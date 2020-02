Lesbisk 16-årig får dødstrusler: Synes Koranen er fyldt med had

- Jeg hader religion …

- Der er kun had i Koranen, islam er noget lort …

- Jeres religion, det er noget lort, og jeres gud, jeg stikker en finger op i røvhullet på ham, tak, farvel.

Man må godt fornærme religioner

Sådan lød det fra Mila, en 16-årig homoseksuel fransk pige, for et par uger siden i en video-chat på Instagram. Mila var netop blevet anklaget for at være en 'beskidt lebbe' og racist, fordi hun ikke ville indlede et forhold med en af sine mandlige følgere, der fulgte video-chatten.

Og siden har hun været i livsfare.

La vidéo plus complète de Mila pour bien comprendre d'où c'est parti.#BalanceTonPost #JeSuisMila pic.twitter.com/TQpt24IFQj — Sel et Poivre (@hatenotfound) January 31, 2020

Det skriver bl.a. Politiken.dk, der også kan fortælle at flere af landets ministre har deltaget i debatten pigens ord og de tusindvis af hadefulde beskeder, pigen har modtaget, har afstedkommet. Kommentarer som 'en vantro hund fortjener døden'.

Men ikke de religiøse

- I Frankrig er det forbudt at fornærme udøverne af en religion, men man kan fornærme en religion, dens skikkelser og symboler, skrev landets familieminister Laurence Rossignol således, og politiet har ifølge BBC også droppet at efterforske en sag om hadefuld tale mod hende.

Til gengæld efterforsker de stadig de dødstrusler, hun har modtaget.

