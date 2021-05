Let at snyde politiet: Kørelærer slår alarm

Corona-nedlukningen har skabt pres på det system, hvor kørelærere kan booke køreprøver. Og nu viser det sig, at der er mulighed for at snyde sig foran i køen

- Hej.

- Jeg har nu fået bekræftet - fra elever fra forskellige køreskoler i København - at de har fået udleveret deres kørelærers personlige erhvervs-login.

- Og at de dermed selv får adgang til bookingsystemet og på den måde selv får muligheden for at booke egen prøve.

Hele familien er logget ind

- Jeg hører også fra en elev, at en kørelærer har hele sin familie logget ind i bookingsystemet samtidigt og bruger dem som hjælp, til at fange prøver med.

Sådan skriver kørelærer-Lars, som igen-igen har siddet og klikket forgæves for at få fingre i nogle køreprøver til hans elever, der gerne vil ud at med eget førerbevis. Lars skrev til nationen! om problemet med for få køreprøver for nogle uger siden. Og selv om rigspolitiet meddelte nationen! at de gjorde alt hvad de kunne, for at få afviklet corona-puklen, så har Lars fundet ud af, at der er nogen, der lader andre bruge deres log-in.

Metoden er ret simpel

Hans brev – som nationen! har sendt til rigspolitiet og bedt om en kommentar – forsætter derfor således:

- Metoden er jo ret simpel.

- Man logger ind med et og samme erhvervs login på forskellige computere. Altså forskellige IP adresser(computere) er logget ind samtidigt.

- Jeg afprøvede det personligt i weekenden - det virker.

Ingen problemer med at booke to prøver

- Jeg var logget ind på to forskellige computere (2 forskellige IP adresser) med mit eget login.

- Jeg havde ingen problemer med at booke to prøver samtidigt (jeg brugte Bornholms Politikreds, hvor der var prøver at ’lege’ med).

- Prøverne blev naturligvis frigivet igen med det samme efter ’forsøget’.

- Hvis det kan bevises, at flere skoler/kørelærere deler deres personlige login med eleverne, så er der da grundlag for en lidt mere alvorlig sag end bare mangel på prøver, skriver Lars og Rigspolitiet – som står for køreprøverne i Danmark - svarer at de ikke umiddelbart har nogen viden om, hvorvidt der er kørelærere der forsøger at sikre sig flere køreprøvetider ved at være flere, der bruger samme login.

Politiet: Det strider ikke mod retningslinjerne

- Men fremgangsmåden strider ikke umiddelbart imod nogle af politiets nuværende retningslinjer.

- Systemet til at booke køreprøver drives dog af KL. Vi skal derfor opfordre dig til at høre enten KL eller Færdselsstyrelsen, om en kommentar, skriver Rigspolitiet og KL svarer, at systemet ikke viser ikke IP-adresser på dem, der logger ind. Og:

- Umiddelbart er meldingen, at vi ikke har data, der kan bekræfte, at der er nogle kørelærere, der får flere tider, skriver KL, men hvad er din oplevelse?