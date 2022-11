Let beslutning: Væk!

I 2008 malede Flemming et maleri, hvor en russisk kampvogn kører over en gasledning - og stopper gastilførslen til Europa. Han forærede det til den lokale skole, som nu har hevet det ned. Det er han ikke tilfreds med

- Hej. Jeg har et problem.

- Jeg er kunstner og har bl.a doneret et maleri til Tjæreborg Skole i 2011.

- Det er et maleri, der måler 300/190 cm med en russisk kampvogn, som kører op på en gasledning, så der ikke kommer gas igennem til EU.

- Maleriet er malet omkring 2008.

Det kunne skabe følelser

Sådan indleder Flemming S. et brev til nationen! om det maleri, han malede i 2008 – et maleri som han synes er mere aktuelt end nogensinde. Og den måde skolen nu 11 år efter behandler maleriet. For Flemming var på skolen med et klima-blad, han synes eleverne skulle se – og da opdagede han at maleriet er fjernet. Hans brev fortsætter derfor således:

Det kan jeg ikke forstå

- En medarbejder forklarede, at det kunne skabe følelser.

- Det kunne jeg ikke forstå, skriver Flemming, og nationen! har spurgt Esbjerg Kommune, hvorfor de ikke vil have et maleri af en russisk kampvogn, der kører på en gasledning hængende? Og det svarer kommunen sådan her:

Uheldig signalværdi

- Det er rigtigt, at skolen har fjernet maleriet.

- Skolen har været glade for billedet, men synes, at signalværdien af billedet er uheldig, som situationen i verden er nu.

- Samtidig kan et maleri af en stor russisk kampvogn, mens der er krig mellem Ukraine og Rusland, nemt gøre nogle af vore børn unødig nervøse og det ønsker vi selvfølgelig ikke. Derfor var beslutningen om at tage billedet ned egentlig meget let.

Han kunne få det med hjem

- Efterfølgende har vi talt med kunstneren, som kom på skolen. Han gav under mødet udtryk for forståelse og sagde, at det vigtigste for ham var, at billedet ikke blev ødelagt.

- Han sagde, at vi kunne sælge billedet, hvis vi ville. Vi tilbød ham, at han kunne få billedet med hjem til sig selv igen.

- Vi har fortsat andre af kunstnerens billeder hængende på skolen, skriver Esbjerg Kommune, men hvad synes du?