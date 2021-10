Let bytte for jæger: Sad fast i fodboldmål

- Det er et rent held, at projektilerne ikke har ramt nogen eller noget, da projektilerne kommer ud af dyret.

- Det er almindelige viden, at et projektil kan ændre kuglebane ved gennemskud og derved tage en hel anden retning end tiltænkt - og stadigvæk være dræbende efter 500-1000 m.

- Derfor er det, som hedder 'kuglefang' en vigtig del af jægeruddannelsen.

Et håndklæde over hovedet og en kniv til nettet

Sådan skriver Jan Tambo, formand for Drejens Boligby, der ligger på nordsiden af Kolding Fjord, til nationen! om de dåhjorte, der er blevet skudt af en ukendt jæger - mens de sad fast i nettet i et fodboldmål på boligområdets græsplæne.

Aflivningerne er foregået mellem d. 17. og 18. oktober i år, og Jan har ifølge den lokale avis Jydskevestkysten bedt politiet om at finde den eller de jægere, der har skudt dyrene. han mener nemlig IKKE, at det var nødvendigt at dræbe dem:

- Man kommer bare et håndklæde henover hovedet på Dåhjorten, så står den helt stille og så skærer man nettet af, skriver Jan til nationen!

Pil nettene ned

På Facebook har de to dræbte hjorte skabt en del debat - og mange er enige med formanden:

- Det kunne vi have undgået.

- De kunne bare ha' klippet den fri. Det har man set før, man kunne, skriver Jette N., mens Carsten F synes de skulle have haft en sprøjte:

- En dyrelæge kunne have bedøvet dem, så de kom i frihed igen.

- Uforsvarligt at skyde dem i et bolig-område, deres jagttegn skulle inddrages, skriver Carsten F. på Jydskevestkystens facebook-profil, hvor de kommentarer, der har fået flest likes, handler om, at man måske kunne pille nettene, men hvad tænker du?