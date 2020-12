Lette ofre i lufthavn: 3500 for coronatest

Hvis man ikke har et dansk cpr-nr, er det vanskeligt at få corona-dokumentation fra det offentlige test-system. I lufthavnen kan man derfor betale sig til en test, men Torben synes prisen er meget høj.

- Hej.

- Min veninde skulle i sidste uge sende sin mor retur til Pakistan. Hun havde været her i 3 måneder på turistvisa.

- Hun skulle flyve med Qatar, og forinden havde vi ringet til flyselskabet mht. coronatest og fik oplyst, at det behøvedes ikke.

Så gik der ged i alt

- Men ved fremmøde i Kastrup Lufthavn bad flyselskabet alligevel om dokumenteret skriftlig negativ corona-test, da Pakistan ikke vil lukke egne statsborgere ind i landet uden coronatest.

- Hun fik så en ny billet til d.16.12 så gik der ged i alt.

Corona-test på skrift - kun for folk med cpr

Sådan indleder Torben M et brev til nationen! om ret og rimelighed – og den ekstraregning, hans venindes mor måtte betale for at kunne komme med flyet i torsdags. So mdu kan læse er det nemlig ikke lige sådan – selv om Danmark ligger helt i top med hensyn til at teste borgere for corona - at få et bevis på, at man ikke har corona, hvis man ikke har et dansk cpr-nummer. Og det synes Torben alle lige bør vide, før de bevæger sig ud i f.eks. lufthavnen. Hans mail - som lufthavnen kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Medmindre man har et par dage

- Coronatelefonen oplyste, at hun som turist ikke kan få coronatest på skrift, da turister ikke har dansk cpr- nummer.

- Man kan ringe til sin læge eller finde en læge, der kan give en turist et midlertidigt cpr-nummer og så møde op til test og resultatet af denne sendes retur til lægen, det skriver en coronaerklæring.

- Det tager et par dage, og gode råd var dyre.

Der er en læge i lufthavnen

- Men så viser det sig at Kastrup Lufthavn har deres egen læge og ham konsulterede vi nu og han tog en test, som 4 timer senere kunne afhentes – sammen med skriftlig dokumentation.

- Men prisen på kr. 3500 er simpelthen ågerpris og en griskhed for turister, der ingen viden har om vores regler.

- Og hvem har også lige kr. 3500.

- Hvad gør man som turist, når man står i lufthavnen og ikke kan komme ud af Danmark?

Vi betalte og moderen kom afsted: Føj

- ja, vi betalte og moderen kom afsted. En familie stod med en hurtigttest, men det var ikke godt nok, så de kom ikke afsted.

- Man skal altså have en offentlig test og være dansker for at kunne få det skriftligt - eller betale 3500.

- Føj Danmark, skriver Torben og Kastrup Lufthavn svarer, at det er ganske få passagerer, der oplever at blive afvist af flyselskaberne. Og at alle rejsende i disse tider rådes til at planlægge i god tid og sætte sig ind i reglerne i det land, man skal flyve til. Samt at de kan tilbyde en test for 1275 kr:

- Københavns Lufthavn har samarbejde med Falck, der tilbyder PCR test med svar indenfor seks timer for 1.275 kroner og en antigentest for 299 kroner.

Den omtalte læge har lejet et lokale i terminalen

- Det fremgår også af lufthavnens hjemmeside. Info kan findes her: https://www.cph.dk/praktisk/falck-corona-testcenter

- Desuden er der for rejsende og for danske statsborgere hovedstadsregionens testcenter lige ved siden af metroen og Clarion hotel. Her skal der bestilles tid.

- Lufthavnen har ikke noget samarbejde med den omtalte læge, der blot har lejet et lokale i lokale i Terminal 2 lufthavnen, skriver Københavns Lufthavne, men hvad tænker du?