Lette ofre: P-vagt provokerer

- Min søster og jeg kørte vores mor på 86 år til Bella Centers covid-19-center.

- Bella Centeret er jo et svært sted at komme til med offentlige transportmidler, men mor skulle vaccineres.

- Der var MANGE p-pladser ledige, da de øvrige dele af Bella Centeret er jo lukket.

- Da jeg står jeg ud af bilen og ser p-skiltene fra bl.a. EasyPark, tænkte jeg: Skal man virkelig betale for at parkere i sådan en situation.

Skal stoppes nu

Sådan indleder Berit H. en mail til nationen! om et af de mest klassiske emner i nyere dansk debathistorie - betaling for parkering ved sygehuse. Berit er i øvrigt ikke den første, der har kontaktet nationen! om betaling for parkering foran corona-vaccine-stederne i Region H. En vaccinemedarbejder, der ønskede at være anonym, har f.eks. ringet og fortalt, at de bruger MEGET tid på at forklare borgerne, at der skal betales for parkering.

Sårbar gruppe - uden apps

Men Berit er så hidsig, at hun synes, der skal gøres noget. Nu. Og hun vil derfor have nationen! til at kontakte regionen for at stoppe p-jagten på det, der i hendes øjne er meget lette ofre. Hendes brev – som Region H ikke vil kommentere (de har henvist til Bella Center, der henviser til Solstra Development, der svarer nedenfor) - fortsætter nemlig således:

- Vi har jo at gøre med en samfundets mest sårbare grupper, dem, der nu får vaccination, er 85 år+.

- Ikke mange af dem er digitale og har apps for det første.

- Vi så mange med stokke, kørestole og rollatorer.

- De er jo også nervøse for selve vaccinen, og bare det at bære en maske er et problem.

Den her bøde fik Arvid P., da han blev vaccineret i lørdag i Bella Center.

En ren pengemaskine

- Vi så flere, der havde fået bøder, og tilmed gik der en p-vagt rundt i næsten hele perioden på en time, hvor min søster sad i bilen.

- En ren pengemaskine – helt og aldeles UHØRT, skriver Berit, der selv har en p-app og derfor slap for bøde.

Nationen! har spurgt Region H, om de vil fortælle, hvor mange p-bøder der er blevet skrevet ud foran vaccinestederne – og om de vil overveje at give deres parkerings-kontrol-samarbejdspartnere besked om, at der IKKE skal gives bøder foran vaccinecentrene. Det vil/kan Regionen ikke, men de vil godt henvise til Bella Center, som siger, at det ikke er dem, der ejer p-pladsen – det er et firma, der hedder Solstra Development. Og de svarer således:

P-plads-ejer: Regionen ville ikke betale

- Region Hovedstaden fik i forbindelse med indgåelse af aftalen omkring vaccinationscenteret i Bella Center mulighed for at leje alle eller en mindre del af parkeringspladserne af os, således at besøgende til vaccinationscentret kunne parkere uden at betale.

- Vores forslag var, at regionen skulle betale kr. 25 pr. p-plads pr. dag (svarende til 1/24 af markedsprisen på timeparkering).

- Dette tilbud valgte Region Hovedstaden ikke at gøre brug af. Arealerne drives derfor på normale vilkår af vores operatør Apcoa, skriver Søren fra Solstra til nationen!.

Efter Berits mail har nationen! modtaget flere henvendelser om p-bøder på vaccine-p-pladsen - dem kan du læse nedenfor, men hvad tænker du?