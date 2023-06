Lettere: Fik 2.8 mio kontant

- Fedt for jer.

- Held og lykke.

Sådan skriver Malene H. i en af de 87 kommentarer, der er skrevet på JydskeVestkystens Facebook.profil om et et par fra byen Andst, der har solgt syv hektar jord - og huset - til energiselskabet Better Energy.

- Vi aftalte med Better Energy, at vi ville handle per 1. marts.

- Vi fik alle pengene kontant og kunne gå ud og finde et nyt sted at slå os ned - uden at skulle ud og låne og bede om lov.

- Det hele blev lidt lettere, siger parret til mediet, der kan fortælle, at prisen for jorden var 2.8 millioner kroner. Firmaet har tidligere fortalt. at de har mindst én milliard til jordopkøb i området, og læser man videre i de mange kommentarer, så er der andre end Malene, der ønsker parret tillykke.



Trist

Men de fleste, der skriver, bryder sig ikke om udviklingen:

- Trist.

- Trist for vores natur, solceller er noget af det grimmeste, man kan plante, skriver Jørgen V. således og Dinna J. har fået 30 likes for dette kig i krystalkuglen:

Vor herrebevares

- År 1985 tog vi børnene med på landet hvor vi så på heste, køer og får.

- År 2050 kan forældre tage børnene med på landet og se på solceller.

- Kød, frugt og grønt kan så blive transporteret til Danmark fra feks Argentina, Australien, Spanien.

- Hvor herre bevares, skriver Dinna.

For et par måneder fortalte Søren Greve Olesen, der som chefkonsulent i planterådgivning i LandboNord giver gode råd til nordjyske landmænd, til DR Nyheder, at de marker, der i dag høster strøm i stedet for f.eks. traditionelle afgrøder som hvede, er i høj kurs:

- Solcellerne slår alle vores kendte afgrøder for nuværende.

- Det udbytte, man kan få på en hektar med solceller, er der ikke nogen afgrøder, der kan konkurrere med set over flere år.

- Det er derfor, der er så stor interesse, sagde konsulenten, men hvad siger du?

