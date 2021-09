Lettet førtidspensionist: Har fyldt meget

- Da regeringen i dag præsenterede forslaget om at fjerne modregning i førtidspensioner og folkepensioner, blev jeg dybt rørt.

- Og lettet og glad.

Mor og førtidspensionist

Sådan indleder Maria H. et brev til nationen! om det forslag regeringen med statsminister Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard i spidsen fremlagde tirsdag - et forslag, der handler om at afskaffe den forhadte regel, der siger at pensionister skal modregnes i pension, når deres koner eller mænd tjener penge.



Maria – der er mor og førtidspensionist har skrevet til nationen! om den gensidige forsørgerpligt tidligere, og hun har siden 2019 engageret sig i Facebook-gruppen Total Afskaffelse Af Gensidig Forsørgerpligt (TAAGF), som netop har kæmpet for at få afskaffet modregning/ydelsesregulering/ægtefælleafhængighed.

Hendes brev - som du gerne må dele til alle, der synes at gensidig forsørgerpligt, og den måde den har ramt mange tusinde danske på er interessant – fortsætter nemlig således:

- Denne ægtefælleafhængighed har fyldt meget i min familie, da jeg er førtidspensionist.

- Dels økonomisk, da jeg er blevet modregnet i min pension, hver gang min mand har arbejdet over.

- Vi har haft svært ved at spare op til den uforudsete udgift, en længere rejse eller bare til det lille ekstra.

Kærester vil flytte sammen, og ægtefæller vil arbejde ekstra

- Men mest af alt er min retfærdighedssans blevet ramt.

- At jeg som kvinde i 2021, skulle være økonomisk afhængig af min mand, den har været svær at acceptere.

- Regeringens forslag vil påvirke så mange førtidspensionisters og pensionisters hverdag.

- Kærester vil endelig kunne flytte sammen, hvilket vil frigive boliger og ægtefæller/samlevere vil takke ja til ekstra arbejde.

- En ren win-win, skriver Maria, men hvad siger du?