LGBT-drama: Luciabrud smidt ud

Den folkevalgte formand for regionspolitikerne i Gävleborg Len i Sverige aflyste dagens optog med få minutters varsel. Det var for utraditionelt, og nu raser debatten i Sverige

- I og med, at det var en person, der opfattede sig selv som en 'hen', der var Lucia, mente formanden, at det ikke var et traditionelt Luciatog.

- Og så ville de ikke have noget optog.

Respektløst

Sådan siger Lotta Skärberg, rektor på den LGBT-certificerede Bollnäs folkhögskola, til SVTs Gävleborg-redaktion om det Lucia-optog, der blev aflyst få minutter før deltagerne skulle have sunget og gået for de folkevalgte i Region Gävleborg i formiddag.

For ifølge SVT kunne regionsformand Mattias Eriksson Falk fra partiet Sverigedemokraterna, ikke acceptere en luciabrud, der hverken var pige eller dreng.

Og ser man på mediets Facebook-profil, er han ikke alene:

Der må være andet at klage over?

- Lucia er ikke et kønsløst menneske. Det er en kvinde. Det er respektløst for en 'hen' at optræde som Lucia, skriver Erik A., der henviser til Wikipedia, der skriver at 'Sankta Lucia eller Den hellige Lucia var en kristen jomfru, der er anerkendt som helgen af både den katolske, den anglikanske, den lutherske og de ortodokse kirke. Hun er skytshelgen for blinde - og fejres hvert år 13. december'.

Ham, hun og hen

Men. Annika Ö. synes der er sket meget siden 200-tallet, hvor den rigtige Lucia levede:

- Er der ikke noget værre at klage over?

- Vi har ham, hun, hen, skriver Annika.

Hidsig pige-far: Lucia-brud var en dreng

Skoleformand er virkelig sur

Formanden for regionens højskoler er rystet over beslutningen og mener det sender et trist signal:

- Det er skræmmende, hvordan den højrekonservative ledelse i Region Gävleborg vælger at aflyse et Lucia-optog, bare fordi højskolen valgte en person, der ikke identificerer sig som kvinde, til Lucia.

- Det sender et bekymrende signal til Gävleborgs beboere. Og som formand for regionens højskoler gør det mig virkelig sur, skriver Magnus Svensson, der er fra Centerpartiet til avisen Aftonbladet. Også Expressen har omtalt sagen, men hvad siger du?