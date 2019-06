Liderlig Henrik gik i garagen og netdatede: Tør ikke vise regning til konen

Først trak de 798 kr og selv om han meldte sig ud, har han modtaget et brev fra et tysk advokatfirma, der kræver næsten 200 euro. Han aner ikke sine levende råd.

- Hej.

- Det der er sket er, at jeg var blevet uvenner med min kone. Det var i julen.

- Og så gik jeg ud i min lille bar (ligger i garagen) og så fandt jeg en side med dating.

- Det kostede kun ca 30 kr, men hallo, så fandt jeg ud af, at de havde trukket 798 kr.

Det var jo meget mere end de havde sagt

Sådan indleder Henrik L et brev til nationen! om at blive snydt og afkrævet penge fra et firma, som man ikke mener, har rent mel i posen. For Henrik afmeldte sig lynhurtigt, da han og konen blev gode venner igen - og nu hvor de er 'som nyforelskede' tør han ikke fortælle, at han har fået endnu en regning. Og derfor beder han nationens! net-dating-eksperter om råd. Hans brev fortsætter nemlig således:

- De 798 kr var jo helt galt, og meget mere end de havde sagt, og min kone vidste det heller ikke, og jeg kunne ikke rigtig forklare, hvorfor jeg ikke havde så mange penge på kontoen, som jeg plejede.

Og selv om jeg har skiftet dankort bliver de ved

- Så først fik jeg skiftet til et nyt dankort, så kunne de ikke hæve mere, og så fik jeg i al hemmelighed hjælp af en veninde til at udfylde et udmeldings-skema og sende det til dem.

- Men nu er der kommet en regning på ca 1500 kr ...

- Hvad skal jeg gøre, for jeg kan ikke betale de penge uden at min kone opdager det, lyder det fra Henrik, der har sendt opkrævningen på de cirka 1500 kr med.

Afsenderen er et advokatfirma i Tyskland, og formuleringerne bærer da også præg af, at det ikke er et dansk firma.

Firmaet har ikke svaret på nationens! spørgsmål om, hvorfor de mener at Henrik skal betale selv om han har meldt sig ud, og på flere norske forbruger-beskyttelses-sider bliver folk advaret mod at betale til firmaet.