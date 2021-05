Lidt mere tåleligt: 7100 kr. pr barn

2250 kr til folk, der bor hjemme hos deres forældre. 6600 kr til til unge under 25 år. 10.450 til folk, der er 30 år - eller har taget uddannelse/haft arbejde. Og et nyt 'dobbelt børnetillæg' på i alt 7100 kr på barn. Sådan kan det nye kontanthjælpssystem snart se ud.

- Verdens højeste overførsels indkomst skal være højere.

- For satan det er vanvittigt...

Slut med kontanthjælpsloftet

Sådan skriver Thomas N. i en af de Facebook-kommentarer, der har fået flest likes på Jylland-Postens profil, hvor debatten om en nyt kontanthjælpssystems raser. Den såkaldte Ydelseskommissionen foreslår nemlig i dag bl.a, at det nuværende kontanthjælpsloft afskaffes og at den omstridte 225-timersregel droppes. Og at den lange række af ydelser i dagens system, bliver skåret ned til tre:

Lidt mere tåleligt

- Utroligt så mange negative reaktioner på, at nogle få fattige mennesker får lidt mere tålelige forhold, skriver Diana P i en næsten ligeså populær kommentar samme sted. Ydelseskommissionen har nemlig beregnet sig frem til at 4.000 og 6.000 børn vil blive løftet ud af lavindkomstgruppen, som ofte betegnes som grænsen for fattigdom pga et nyt 'børnetillæg' som skal gives til begge forældre i en kontanthjælpsfamilie

Os uden børn taber

- Og os på kontanthjælp - uden børn - bliver stillet endnu dårligere, og skal klare os stadigvæk trods inflation mv.

- Der er mennesker som ikke har valgt den type ydelse frivilligt, men har været nødt til det af en årsag.

- Og nu her, så skal vi klare os for mindre nu.

- Forslaget skal manes til jorden, skriver Lars F., men hvad tænker du?

