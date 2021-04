Lige her knækker filmen

- Hej

- Jeg har et barn, der skal opereres og i den forbindelse skal hun selvfølgelig testes.

- Det skal jeg jo så også - og her knækker filmen.

Hun bliver henvist - jeg skal selv booke

- For min datter skal testes på et sygehus og hun bliver derfor henvist af systemet.

- Men jeg - som pårørende - bliver ikke henvist, og skal derfor testes et andet sted, og selv booke tider.



Sådan indleder Julie K et brev til nationen! om at være mor til en datter, der skal have opereret en fast gane- og hagebøjle, og dermed kan se frem til et forår med mindst fem besøg på hospitalet.

Og jeg må ikke tage datter med

Julie undrer sig nemlig over, at datterens test-program bliver koordineret af hospitalet, mens hun - som pårørende - er overladt til selv at booke de mange nødvendige tider. Og det synes hun der skal skrives om, da hun og datteren er utrygge - og sagtens kunne bruge tiden bedre end at race frem og tilbage til testkøerne.

nationen! har derfor bedt Region Hovedstaden svare på, hvorfor de ikke tilbyder en pårørende til en 10-årig patient, at komme med i det samme test-forløb - deres svar kan du læse nedenfor. Julies brev fortsætter nemlig således:



Og jeg kommer sikkert til at pendle frem og tilbage

- Hospitalet har sagt, at jeg ikke må tage min datter med, når jeg skal testes, så det giver mig for det første et pasningsproblem.

- For det andet kan jeg jo ikke booke alle mine fem-seks testtider på én gang, så måske kommer jeg til at pendle mellem flere byer.

- Og jeg skal stå i kø hver gang og dermed udsættes for risiko.

- Dette scenarie skal - som i kan se - gentages 5-6 gange på 5 uger fra slutningen af april.

- Jeg synes ikke det er ok, og jeg synes jeg - som moder/pårørende - burde være med hende til test, når nu det kræves.

Regionen: Det er en anbefaling

- Hun er 10 år gammel, og skal opereres for fast gane og hage-bøjle, skriver Julie, og Region H svarer, at moderen faktisk slet ikke behøver at bliver testet:

- Det er ikke et krav, at patients ledsager er COVID-testet, det er en anbefaling.

- Det er dog meget glædeligt, at patientens mor tager ansvar og omhyggeligt efterlever anbefalingerne om test, trods besvær, skriver Region H, og henviser til at det er Rigshospitalet, der udmønter de retningslinjer, som Region Hovedstaden har udarbejdet med afsæt i påbud og bestemmelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen.