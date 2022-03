Lige til skralderen

- Hej.

- Forleden uge fik jeg besked fra min bank om, at jeg ikke kan bruge deres Mobilbank mere, hvis jeg ikke havde Android ver. 8.0 på min mobiltelefon.

- Det har jeg ikke.

Har kun 7.0

Sådan indleder Glenn O et brev til nationen! om det i hans øjne komplet urimelige mobil-problem, hans bank Sydbank har sat ham i. Glenn forstår ikke, at banken bare kan smide kunder ud på den måde – og han synes i hvert fald ikke det skal ske uden debat. Hans brev – som nationen! har bedt Sydbank om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Jeg har Android ver. 7.0.

- Og desværre kan jeg ikke opgradere til Android ver. 8.0 da min mobilmodels fremstiller ikke har smidt en Android ver. 8.0 på markedet i Danmark.

- Så alle mobiltelefoner med Android ver. 5. , ver. 6.0 og ver. 7.0 røg altså lige ud med badevandet i sidste uge.

- Med mindre de kan opdatere til Android ver. 8.0.

Tegning: Patrick Byron

Næsten ligeså groft som gebyr-stigninger

- Så nu kan jeg ikke bruge Mobilbank hos SparNord A/S, og skal sammen med en masse andre - købe nye mobiltelefoner.

- Det er sg. næsten lige så groft som prisstigningerne på gebyrer, skriver Glenn, og Sydbank skriver at det drejer sig om en gammel version af Android, som ikke lever op til sikkerheden i deres mobilbank-app.

- For at kunne bruge Sydbanks mobilbank-app kræver det minimum versionen med Android 9.

- Forklaringen er, at Google har indstillet supporten af Android 8, som derfor ikke længere modtager sikkerhedsopdateringen. Det kan potentielt udgøre en sikkerhedsrisiko.

Generelt skal alle bruge de nyeste

- Det ønsker vi at undgå. Vi opfordrer generelt alle til at anvende de nyeste versioner, hvor sikkerheden er højest, skriver Sydbank, der også kan oplyse at markedsandelen af Android 8 i Danmark er anslået til at være 4,75%, ifølge https://statcounter.com (3,97% værende mobilbrugere har Android 8, hvis man inkl. tablets er dette tal 4,75%).

Og at der ved den seneste månedskørsel med højeste trafik var 99,14 procent af brugerne, der kunne bruge Sydbanks mobilbank-app.

Gamle-Kaj har fået MitId: For dårligt



nationen! har også tidligere modtaget et tilsvarende brev fra Kaj, der var træt af at hans skulle have ny PC, hvis han ville bruge MitID. Han mente også, at det var noget miljøsvineri, at man skulle skrotte PC/mobil, fordi systemet var for gammelt, men hvad med dig?