Ligeglade Mohamad: Vermund kan bare kalde mig perker

Vermund må kalde mig hvad hun vil, for efter min mening er det ligegyldigt hvad damen siger og mener. Og jeg vil anbefale at alle andre gør det samme, skriver Mohamad A.

- Hvis du har et udseende, der ikke kan anses som værende dansk - med mørk hud og sort hår - eller hvis du har lys hud og er sorthåret, så vil Pernille Vermund med sit bramfrie sprog, uden generthed og forlegenhed kalde dig perker.

- Vermund sagde selv til Ekstra Bladet:

- 'Lad os nu kalde tingene, hvad de er, hvis man er neger, så er man neger, hvis man er perker, så er man perker, hvis man er indvandrer, så man indvandrer.'

- Sådant sprogbrug afføder en lang række reaktioner:

- Nogle vil skåne hende, og så er der stribevis af andre, der bliver forarget over den måde at kalde folk på.

- Men ved I hvad jeg har gjort?

- Jeg har absolut intet gjort.

Blev på ingen forarget

Sådan indleder Mohamad A, som du kender fra debat-succeser på nationen som 'Mohamad til Auken: Få bedre styr på dit sprog' (803 kommentarer), 'Mohamad: Det var godt nok ærgerligt, Paludan'(2408 kommentarer) og 'Har brug for tolk efter 20 år i Danmark: Mohamad undrer sig (712 kommentarer), et brev til nationen! om Pernille Vermund, der sagde 'perker' på TV og efterfølgende forsvarede sin sprogbrug.

Mohamad bryder sig ikke om det ord, men han bryder sig endnu mindre om den opmærksomhed lederen fra Nye Borgerlige får, og derfor mener, at hun bare skal ignoreres, at han har gennemskuet hende

- Jeg blev på ingen måde forarget, da jeg har den grundholdning, som jeg på intet tidspunkt vil ændre på, at Vermund er ligegyldig for mig.

- Jeg er selv udlænding, og det er tydeligt, at jeg er sorthåret, og at jeg ikke har forældre med etnisk dansk baggrund.

- Og jeg er godt nok klar over, at en del mennesker, uden flovhed, vil kalde mig de værste ting - ting jeg overhovedet ikke bryder mig om.

Får meget had - det ser jeg bort fra

- Der er tillige mange, der direkte sender hadebeskeder og ubehagelige beskeder med henblik på at provokere mig. Men jeg ser bort fra alt.

- Jeg gjorde det samme, da jeg så DR.dokumentaren 'Vermund og kampen om højrefløjen'. Og jeg vil anbefale alle til at gøre det samme, da hun er bare en ligegyldig person, der ævler og kævler, blot fordi hun vil sidde i Folketinget for enhver pris.

- Problemet er, at når Vermund siger noget kontroversielt, så hopper og danser alle, og det bliver Vermund kun glad af.

- Facebook bliver bombarderet med mange opslag og kommentarer, de politiske kommentatorer vil bruge lang tid på at analysere og diskutere hendes sprogbrug og andre vil brokke sig.

Vermund får bare mere opmærksomhed

- Det hele slutter med at Vermund får mere opmærksomhed.

- Da hun stiftede partiet Nye Borgerlige, var det ikke ny politik, de fremlagde.

- Men hendes sprogbrug og populisme fik folk til at fornemme, at hun - hvis hun kom i Folketinget - for alvor kunne gøre noget anderledes end Dansk Folkeparti.

- Men hvad er det Vermund nu kan gøre? Intet.

- Vermund må kalde mig hvad hun vil, fordi for mit eget vedkommende, er det ligegyldigt hvad damen siger og mener, og jeg vil anbefale at alle andre gør det samme.

- Men hvis jeg vil kalde hende noget ifølge mit bramfrie sprog, så vil jeg kalde hende Danmarks populistiske Trumpine, skriver Mohamad, men hvad tænker du?