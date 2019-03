Ligestilling hos Henrik: Fruen er på deltid, jeg hiver pengene hjem

- Min frue arbejder deltid og det passer hende meget godt, så er der mere tid til børnene.



- Så arbejdet jeg noget længere og trækker nogle penge hjem til familien.

Min kone vil ikke arbejde fuld tid

Sådan skriver Henrik M i en af de hundredevis af nationen!-kommentarer, der er skrevet om ligestilling her på kvindernes kampdag.

- Det er et valg vi har truffet og hun har intet ønske om at arbejde fuld tid.

- Og da vi har råd til, at hun ikke skal (arbejde mere red), så er det vel fair nok, fortsætter Henrik, og Michael H er enig:

- Mænd og kvinder er bare forskellige og prioriterer forskelligt. Så der kommer aldrig 100% ligestilling.



- Mænd er også mere kriminelle og voldelige end kvinder. Der er flere hjemløse mænd end kvinder. Flere mænd end kvinder med alkoholproblemer og så videre og videre.



Mennesker og ting

- Men det skal vi selvfølgelig ikke snakke om for ingen vil jo have mere af alt det triste, men det viser at mænd og kvinder er forskellige og at de prioriterer forskelligt, skriver Michael, og Slurm McKenzie skriver også om forskellen på mænd og kvinder:

- Der ER forskel på mænd og kvinder, overordnet set interesserer kvinder sig mere for mennesker, hvor mænd interesserer sig for ting, og det afspejler sig naturligvis i de jobs de vælger.

- I Danmark har mænd og kvinder lige muligheder og kan frit vælge hvilken retning de vil ud fra interesse, og sådan skal det også være.

- Mænd går i højere grad end kvinder efter topposter, så derfor er der betydeligt flere mænd om buddet, og det afspejler sig selvfølgelig i antallet af mandlige topchefer.

- Mænd får heller ikke mere i løn, fordi de er mænd, men hovedsageligt fordi de bestrider stillinger, der lønnes bedre, skriver Slurm, men hvad tænker du?