Ligner bræk

- Ja det er både ondt og godt med al den affaldssortering.

- Skraldet ligger for længe i bøtterne inden det bliver hentet, og især lugten af råddent affald er til gene for alle.

Smider alt affald i samme spand

Ikke noget for sarte

Sådan skriver Susanne N. i en af de - hold fast - 640 kommentarer, der i dag er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om affaldssorteringen i Danmark. For nu hvor alle skal sortere affald i 10 spande, er der længere mellem at spandene bliver tømt.

Og DR Fyn har talt med en renovationsarbejder, der i meget klare vendinger beskriver, hvad der er i de bøtter, han arbejder med:

- Når vi åbner dem op nogle gange...

- Det ligner jo noget bræk.

- Man skal ikke være den sarte type, siger Brian B. til DR Fyn - og han og Susanne er ikke den eneste, der synes, der er noget galt.

Har glemt det negative

- 'Den grønne omstilling' er måske ikke helt gennemtænkt.

- I 1800-tallet kloakerede man alle byer for at undgå smitsomme sygdomme, men i 2022 skal hver hustand have sin egen bakterie bombe stående foran huset i 14 dage, hvor affaldet rigtig kan omsættes til et blive sundhedsskadeligt.

- Det er fint vi skal tænke på miljøet og indsamle ting der kan genbruges, men det er som om, man har glemt at tage hensyn til de negative konsekvenser.

- Kommunerne må påtvinges at tømme beholdere med bio-affald hver uge i sommerperioden, men det sker bestemt ikke, skriver Henrik H. i en anden populær kommentar.

Nyt sorteringsproblem: Tyndskid

Prøver at løse 'bræk'-problem

Der er ifølge Dansk Affaldsforening 21 kommuner, der pt. forsøger at afhjælpe 'bræk'-problemet ved at tømme skraldespandene hyppigere, men hvad mener du?