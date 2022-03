'Lille' dame snydt for gratis

Hvis man ikke har så mange penge, skal man betale for at have en konto i banken. Hvis man er rig, er det gratis.

- Jeg har oplevet præcis det samme med min bank, hvor jeg har været trofast kunde i mange år.

- De skrev også pludseligt at jeg skulle betale 50 kr pr måned for at have min alm. lønkonto og netbank.

- Dvs en stigning fra 0 kr til 600kr pr år.

- Det er så urimeligt og jeg tænkte præcis det samme.

Jeg er den lille

Sådan indleder TB et brev til nationen! om at betale for at bruge en bank. TB tør ikke stå frem med sit navn, da hun frygter at banken vil komme efter hende (nationen! kender hendes fulde navn) men hun læste om pensionisten Peter, der syntes Jyske Banks nye prispolitik er 'vanvittig', Peter skal nemlig fra 1. april betale 480 kr årligt for en konto, som han kun bruger til at modtage ATP på. Han får cirka 5000 om året i ATP.

Fra gratis til 480 kr: Vanvittigt

TBs brev - som hun håber bliver læst på direktionsgangene i de store banker - fortsætter derfor således:

- Jeg er den 'lille' i forhold til en kæmpe gigant, der også er kommet ud med et kæmpe overskud.

- For mig som førtidspensionist er det mange penge om året og generelt bare en enorm uacceptabel stigning.

Men hvis jeg havde formue havde det været gratis

- Det værste faktisk er, at hvis jeg havde haft en formue ( kan pt ikke huske beløbsgrænsen ) så havde det været GRATIS.

- Tilmed ringede jeg og skulle have dem til at sende 10 små regnskabshæfter som jeg har gjort tidligere, da der er langt imellem deres filialer. Nu var prisen 50kr (begrundelse: porto omkostninger)

- Jeg blev vred og frustreret, men grundet min alder ( 61 år ) og et mindre lån kan jeg ikke bare skifte bank. Og det ved de helt sikkert..

- Banker er generelt grådige. Og dette er usmagelig opførsel, skriver TB, der tror der sidder mange kunder, som har fået prisforhøjelser fra deres pengeinstitutter og som er meget frustrerede og vrede uden at kunne gøre noget.

Kunder betaler er sund forretning

OBS. nationen! har i flere omgange forsøgt at få Jyske Bank til at forklare, hvorfor folk skal betale for at have en konto - en konto, der indtil nu har været gratis. Jyske Bank er ikke vendt retur med svar, men banken - der havde et overskud på 3,1 milliarder kr i 2021 skriver til kunden, at de gør det af 'forretningsmæssige årsager', så de kan drive en 'sund forretning', men hvad tænker du