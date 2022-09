Lille elregning: Frustrerende

nationen! har fået adskillige mails om varmechecken fra folk med elvarme. De synes Dan Jørgensen skylder at forklare, hvorfor det kun er folk, der havde et forbrug på 1500 kilowattimer i december 2021, der får. Og nu får de den

- Jeg synes klimaminister Dan Jørgensen (samt partierne bag varmecheckforliget), skylder en forklaring og en refleksion over problemet med forbruget på minimum 1500 kwh i december 2021, for dem der har el-opvarmning.

Regning på 3300 kr er for lille til check

- Det kan ikke være rimeligt, at Dan som ansvarlig minister ikke kan redegøre fagligt for,hvorfor skæringen er lagt på 1500 kwh.

Mere end 100 kr pr dag for el. Det er ikke nok til at få varmecheck.

Svært at bruge 1500 kwh på en måned

- En gennemsnitsdansker bruger mellem 1000-1600 kwh om året. Her skal man bruge 1500 kwh på en måned!!!

- Naturligvis bruger man mere når man har elvarme, men små husholdninger og folk der anvendt energien fornuftigt, har svært ved at bruge 1500 kwh på en måned.

- Det fremgår jo også, når man ser hvor få husstande, der har fået udbetalt varmecheck pga. el-varme.

Hvorfor?

Sådan indleder Linda H. en mail til nationen! om den økonomiske håndsrækning regeringen og et flertal i Folketingets venstre side ville give til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022. Linda har selv elvarme og brugte under 1500 kwh i december 2021, og er derfor gået glip af checken på de 6000 kr. Og hun er ikke den eneste, der synes de 1500 kilowatt er mystiske.

Til grin i sutsko

Intet om grænse på pressemøderne

Hendes mail – som nationen! har bedt klima- og energiminister Dan Jørgensen om at svare på – forsætter således:

- Den 11. februar indkaldte klimaministeren Dan Jørgensen til pressemøde om 1. aftale om varmecheck. Her fremgår intet om forbrug.

- Der er et krav om max husstandsindkomst på 550.000-598.000 kr (afhængig af hvor man læser)

- D.30/3 er der nyt pressemøde. Klimaminister Dan Jørgensen forhøjer nu varmechecken til 6000 kr, og husstandsindkomsten til 650.000 kr. Stadig intet om forbrug.

Pludselig et krav om forbrug

- Da bekendtgørelsen kommer 12/4 er der pludselig dukket et krav op om et minimumsforbrug af EL.

- Som man kan se at Energistyrelsen egen hjemmeside, er det relativt få el-varme-kunder der har fået glæde af varmechecken.

Men hvorfor lige 1500?

- Så det interessante er på hvilket grundlag og hvordan de 1500 kwh er fremkommet? Og hvorfor det først optræder i bekendtgørelsen og ikke på pressemøderne?

- Det klæder vel ikke en ministers faglighed blot at svare, 'et sted skulle man sætte en grænse', skriver Linda, der også har hæftet sig ved, at det har kostet 50 mio. kr at udarbejde systemet, der skulle udbetale pengene.

Grænsen skal gå et sted

nationen! har sendt Lindas brev til Dan Jørgensen og bedt ham svare uddybende på, hvorfor det lige er 1500 kwh, der er valgt som grænse. Og hvad han selv mener om, at folk, der har sparet på el, så deres forbrug har været under 1500 i december 2021, føler sig snydt. Og efter en lille uges betænkningstid, har klimaministeriet sendt dette svar:

- Varmechecken er til de hjem, som i vinter var hårdest ramt af høje energi priser. Hvis man var afhængige af meget el fx til elradiatorer - men ikke hvis man havde et gennemsnitligt elforbrug.

Er med på at det er frustrerende

- Grænsen skal gå et sted, selvom jeg har forståelse for, at det er frustrerende.

- Der er ingen tvivl om, at mange fortsat har en svær hverdag med høje energipriser, og vi følger udviklingen tæt. Vi har også nedsat elafgiften, og der er lavet en ældrecheck og afsat 200 mio. kr. til kommunernes hjælp til dem, der har mindst, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, men hvad siger du?