Lillebitte lysblink: Koster millioner

Har du lagt mærke til at strømmen forsvinder oftere og oftere? Det har direktøren for slagterigiganten Danish Crown - og strømafbrydelserne koster millioner i tabt produktion

- Alle - inklusive Forsyningstilsynet - anerkender sådan set, at det er et problem for virksomhederne.

- Der er fokus på det, men der er ikke nogen løsninger på vej lige nu.

23 dyk på 30 måneder

Sådan siger Troels Ranis, branchedirektør i Dansk Industri til mediet Fødevarewatch om de spændingsfald, der er i det danske elnet.

Spændingsfald, der måske kun varer et splitsekund og kun kan registreres som et kort lysblink, men som kan koste store produktionsselskaber i f.ex. fødevareindustrien dyrt.

Frygter dødt mobil-net til vinter

Energinet.dk holder øje med elnettet.

Mistanke: Mere vedvarende energi

Mediet har talt med ingrediensvirksomheden Palsgaard, der har registreret mere end 20 spændingsfald de seneste par år - hos Danish Crown er tallet 23 spændingsfald på 2½ år.

Annonce:

Og slagterigigantens topchef, siger, at de kortvarige strømafbrydelser koster millioner af kroner og sker hyppigere og hyppigere - hans mistanke er at det sker på grund af mere bæredygtig energi. Samme forklaring havde Stine Grenaa Jensen, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for Systemudvikling, da hun i september forklarede, at der kan komme flere strømnedbrud i fremtiden:

Vindstille: 38 minutter uden strøm

En af verdens verdens bedste

- Vores vurdering er stadig, at danskerne også om ti år kan have meget høj forsyningssikkerhed – en af verdens bedste.

- Men de store forandringer vi står over for, skaber flere usikkerheder og risici, og det kan påvirke elforsyningssikkerheden.

Med meget sol og vind

- Om ganske få år vil langt størstedelen af vores strøm komme fra vind og sol og blive produceret på både på steder og tidspunkter, hvor det ikke nødvendigvis matcher forbruget.

- Det kræver ikke bare, at vi udbygger og forstærker elnettet, så vi kan transportere meget mere strøm over meget større afstande, men også at vi på mange måder skal genopfinde den måde, vi sikrer danskernes elforsyning, sagde vicedirektøren, men hvad siger du?