Lillian giver op: 53 sagsbehandlere

Hvis hun kom på førtidspension, ville hun få 16.432 kr pr måned - men kommunen fastholder, at Lillian godt kan få et arbejde på sigt. Nu låner hun penge af sine børn og skriver til nationen!, at hun ikke kan mere.

- Hej. Jeg hedder Lillian

- Jeg er meget syg - psykisk og fysisk - efter en bilulykke i 2006, hvor de måtte skære mig fri.

- Jeg har fået 2 diskusprolapser og mangler 2 led i ryggen. Mine knogler gnider op af hinanden. Der er ikke noget at gøre.

- Jeg har depression, stress og får angstanfald – det er tit jeg besvimer. Det begyndte, da jeg arbejdede som sosu.

Sådan skrev kommunen i oktober 2020 til Lillian.

Knuder under armene og ser dobbelt

- Jeg har nu også fået knuder under armene, så det ligner, at jeg har tennisbolde under armhulerne.

- Det gør sindssygt ondt og mine arme, fingre er hævede og sover.

- Jeg er blevet opereret 4 gange før, og jeg håbede på at de ville operere igen, men de tør ikke mere.

Må bede børnene om penge

- Mine nerver er så også beskadiget.

- For 2 år siden fik jeg så også en øjensygdom, der betyder, at jeg ser fler-dobbelt og kun har 40% syn tilbage.

- Det kan jeg heller blive opereret for, da jeg er for gammel.

Men de vil have mig ind på arbejdsmarkedet

Sådan indleder Lillian T, der er 47 år gammel, et brev om det afslag på førtidspension hun modtog i efteråret. Et brev hun håber kan få nogen i Slagelse Kommune til at forstå, at hun aldrig nogensinde kommer i beskæftigelse. Lillian har også sendt et budget med, der viser, at hendes og mandens økonomi er hårdt presset – så presset, at Lillian må bede sine børn om penge.

53 søde og rare sagsbehandlere: Alle starter forfra

Det budget kan du se nedenfor, hvor du også kan læse Slagelse kommunes svar på, hvad de tænker om Lillians indtægt, situation og muligheder på arbejdsmarkedet. Lilians brev fortsætter nemlig således:

- Jeg har haft cirka 53 forskellige sagsbehandlere.

- De er skam søde og rare.

- Men hver gang der er udsigt til flexjob eller pension, så får jeg en ny sagsbehandler, og så starter det hele bare forfra.

- Jeg har udtalelser fra læge, psykolog og psykiatere, der siger, at jeg er syg, og jeg kan bare ikke mere.

Har ikke flere kræfter

- Jeg har skrevet til mange, men der er ikke nogen der svarer mig.

- Jeg har ikke flere kræfter at kæmpe med, skriver Lillian, og nationen! har spurgt Slagelse Kommune om hvor stor den økonomiske forskel på ressourceydelse og førtidspension er. Og hvilke jobs/stillinger, de mener, at en borger med Lillians sygdomsbillede kan komme til at varetage. De svarer:

11.698 kr eller 16.432 kr

- Ressourceforløbsydelse udgør brutto kr. 11.698 kr om måneden, for personer der ikke har forsørgerpligt overfor børn under 18 år og brutto kr. 15.547 om måneden, for personer der er forsørgere.

- Satsen for førtidspension i 2021 er brutto kr. 16.432 kr om måneden for gifte/samlevende og brutto kr. 19.331 kr om måneden for enlige.

- Da vi ikke kan udtale os i en konkret sag, vil vi i stedet give et billede af, hvad det er for kriterier, der gør sig gældende i forhold til, når en borger indstilles til ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob.

Komplekse sager - og borgeren deltager

- Det er vigtigt at understrege, at borgere der indstilles til en af de tre ofte har komplekse sager.

- Det betyder, at der er mange nuancer og det beror derfor altid på en helhedsorienteret drøftelse af sagen i rehabiliteringsteamet (hvor også borger selv deltager), når en borger indstilles til en af de tre, skriver kommunen, der har sendt disse informationer/definitioner med:

Ressourceforløb

Er et tilbud til personer, der er i risiko for at få tilkendt førtidspension.

Indsatsen skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe borgeren på vej mod job eller uddannelse.

Varigheden er på mellem 1-5 år.

Førtidspension

Uanset alder er kravene helt grundlæggende, at hvis arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at borgeren overhovedet ikke kan arbejde i nogen former for arbejde, hverken i ordinært job eventuelt med særlig støtte eller i et særligt tilrettelagt fleksjob, kan kommunen tilkende borgeren førtidspension

Fleksjob

Du skal være under folkepensionsalderen.

Kommunen skal vurdere, at din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat.

Alle muligheder for at opnå en almindelig ansættelse, fx gennem omplacering, skal være undersøgt.

Ikke mange penge at rutte med Lillian og ægtemandens samlede indkomst:

17.252



Udgifter: Husleje 7123,- om mdr.

Forsikring 800,-'mdr.

Vand 824 mdr

El 1000,-mdr.

Viasat 325mdr.

Mobil tlf.238

Internet 220.

Benzin 1599

Lån 1732,-

Ejendomsskat 1100 mdr.

Vægtafgift 250 kr mdr.

Medicin i denne her mdr. 410.

Tv licens 55,55 mdr.

211.600 er på førtidspension

Ifølge Danmarks Statistiks seneste tal (april 2020) er der sket en lille stigning i antallet af borgere, der får tilkendt førdtidspension.

- Grundet den hævede folkepensionsalder er der som noget nyt førtidspensionister over 65 år.

- De udgjorde 5.400 personer i januar 2020. I samme periode steg det samlede antal førtidspensionister til i alt 211.600 personer, hvilket er 7.400 flere end i 2019.

Første gang siden 2013 det tal stiger

- Det er første gang, der er set en stigning i det samlede antal førtidspensionister siden førtidspensionsreformen i 2013.

- Reformen medførte, at personer under 40 år i udgangspunktet ikke kan få førtidspension, men skal deltage i et eller flere ressourceforløb, og at personer over 40 år som udgangspunkt skal deltage i ét ressourceforløb, inden førtidspension kan tilkendes, skriver Danmarks Statistik i den seneste opgørelse (april 2020)