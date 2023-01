Lis til yousee: Den vil ikke starte

yousee-kunder med et smart TV, der er mere end 5 år gammelt, kan ikke bruge den indbyggede app. Det synes Søren - og nu også Lis - er for ringe

- Hej

- Vi har et LG smart tv fra januar 2018.

- Der kan vi ikke afspille den indbyggede Yousee app mere.

- Den vil ikke starte afspilning.

Kan da ikke være rigtigt

Sådan indleder Lis V. en mail til nationen! - en mail hun har sendt efter at have læst om Søren, der også har problemer med at bruge yousee på et LG TV.

Sure Søren til Yousee: Se selv

Søren problem er, at hans TV fra 2017 er for gammelt til at han kan bruge 'gense'-funktion i yousee-appen. Lis' problem er, at app'en slet ikke virker. Hendes brev - som hun håber alle, der synes et TVs indbyggede funktioner skal kunne holde mere end 5 år vil dele - fortsætter derfor således:

- Yousee siger, at de ikke vil opdatere noget, der 5 år gammelt.

- Men jeg mener ikke, at det kan være rigtig at noget skal skrottes så hurtigt.

- Et tv burde kunne holde i 10 til 12 år,skriver Lis, der også har sendt det svar, hun har fået fra yousee med:

Annonce:

Vi understøtter kun LG TV fra 2018 og frem

- Vi har været i kontakt med vores udviklere omkring den udfordring, der opleves på dit LG Tv.

- Deres tilbagemelding har været, at vi kun understøtter LG Tv som er fra 2018 og frem.

- Derfor vil der opleves udfordringer med YouSee Play hvis tv'et er af ældre dato.

- Ud fra hvad vi kan se på dit tv, så er det ikke fra 2018 eller nyere.

Så prøv Chromecast, Google TV eller Apple TV

- Derfor kan vi ikke rette det du oplever på dit tv.

- For at kunne benytte YouSee Play appen på dit LG Tv, vil man derfor skulle benytte en anden form for streamingmulighed.

- Dette kunne f.eks. være Chromecast, Google Tv eller Apple Tv, skriver yousee, der beklager ulejligheden, men hvad siger du?